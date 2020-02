OutSystems voegt low-code toe in alle lagen van applicatieontwikkeling

OutSystems is één van de bedrijven die low-code op de kaart heeft gezet. Doordat het bedrijf voorloper is in deze markt, kan het als geen ander vertellen waar de markt van low-code naartoe beweegt. We gingen eind vorig jaar in gesprek met Gonçalo Gaiolas, Vice President bij OutSystems, om te horen hoe OutSystems vandaag de dag tegen low-code aan kijkt.

OutSystems is een van de grootste low-code-aanbieders ter wereld. De organisatie groeit met grote sprongen en stelt bedrijven in staat om hun applicatieontwikkeling fors te versnellen. Tijdens het interview met Gaiolas benadrukte hij dat er veel verschil zit tussen de verschillende low-code-leveranciers. De meeste oplossingen richten zich puur op kleine zelfstandige applicatieontwikkeling of het uitbouwen van een bestaande enterprise-oplossing. Ze richten zich vooral op de operationele laag van een applicatie, door op die laag low-code toe te passen. De gebruikservaring en de mogelijkheid te integreren met verschillende back-ends is vaak beperkt, daarvoor ben je afhankelijk van beschikbare templates of een integratiepartner.

Die operationele laag is zeker niet onbelangrijk, de hele applicatielogica en de werking van de applicatie wordt hierin vastgelegd. Daar kan OutSystems net als andere leveranciers een goede oplossing bieden, die niet alleen geschikt is voor ontwikkeling maar ook voor zakelijke, niet-professionele gebruikers (citizen developers). Waar OutSystems volgens Gaiolas onderscheidend in is, is de grootte en complexiteit van zo’n applicatie en hoe verder OutSystems het low-code gedeelte kan doortrekken.

Zo kan je met OutSystems een simpele mobiele applicatie bouwen of een enterprise applicatie om simpele taken uit te voeren. Je kan er echter ook een compleet ERP-systeem mee bouwen, of een compleet land mee automatiseren. Het is maar net hoe groot de ambitie is en of je als organisatie de overstap naar low-code serieus neemt. De mogelijkheden zijn eindeloos, aldus Gaiolas. OutSystems kent volgens hem geen beperking zoals veel andere low-code-leveranciers.

“Met OutSystems kan je een heel land automatiseren”

AI, augmented reality en spraakherkenning

Zoals Gaiolas eerder al aangaf, past OutSystems low-code niet alleen toe in de operationele laag. Ook in de back-end is de nodige low-code toegepast, zodat een nieuwe applicatie eenvoudig kan integreren met allerlei verschillende systemen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om legacy-oplossingen die nog niet API-gebaseerd zijn of om moderne API-gebaseerde cloudoplossingen. OutSystems heeft uitgebreide ondersteuning om met oude en nieuwe systemen te integreren, zonder complexiteit toe te voegen. Alles kan via low-code worden ontworpen en gebouwd.

Ook heeft OutSystems een AI ontwikkeld die ondersteuning biedt bij het bouwen van een applicatie. Hierdoor kunnen tijdens het ontwikkelingsproces al aanbevelingen worden gedaan over de verdere ontwikkeling van de applicatie. Als je bezig bent met een venster voor klantgegevens, kan hij die pagina automatisch afbouwen en voorstellen doen voor de velden die hier moeten worden getoond. Als je de bedrijfsnaam, contactpersoon en het adres wilt weten, dan zal je waarschijnlijk postcode, plaats, huisnummer, telefoonnummer en e-mail ook wel willen weten. Op die manier maakt de AI het zeer gemakkelijk om razendsnel een applicatie te bouwen.

Daarnaast is OutSystems bezig met een flinke opmars om ook de front-end en user experience van een applicatie te verbeteren met low-code. Er zijn forse investeringen gedaan in nieuwe features die de ervaring met OutSystems gebouwde applicaties moet verbeteren. Zo beschikt OutSystems over modules om met augmented reality, spraakherkenning, chatbots en workflows te werken.

Door middel van augmented reality kunnen zaken visueel gemaakt worden. Bijvoorbeeld hoe bepaalde producten eruit zien binnen een bestaande omgeving. Met chatbots kan de user experience van de gebruiker binnen een applicatie fors worden verbeterd. Veel bedrijven proberen de telefonische klantenservice te ontlasten door klanten meer digitale mogelijkheden te bieden. Een chatbot kan veelgestelde vragen al afvangen. Hierdoor gaat de klanttevredenheid omhoog, de werklast op de klantenservice omlaag evenals de kosten van het bedrijf. Spraakherkenning is een volgende stap die OutSystems gezet heeft om de user experience te verbeteren. Een chatbot werkt prima via tekst, maar nog beter als je er spraak aan toe kan voegen. OutSystems kan spraak omzetten in tekst, maar ook tekst in spraak. Dat maakt de hele ervaring interactiever.

Workflows & RPA

Met het bouwen van workflows begeeft OutSystems zich in een nieuwe markt, namelijk die van business process management. Een logische stap, want we zien de afgelopen jaren veel BPM-spelers de omgekeerde weg bewandelen richting low-code. Zo profileren Appian en PegaSystems zich steeds duidelijker als low-code-oplossing. Met de workflow-builder is het mogelijk om case management te doen binnen je low-code-applicatie. Daarin is de concurrentie weliswaar groot, maar als grote enterprise low-code speler kan je workflows vandaag de dag niet meer negeren. Met workflows kunnen veel processen worden geautomatiseerd die nu nog veel tijd kosten, bijvoorbeeld een on-boarding van een klant, werknemer of partner.

Procesautomatisering stond waarschijnlijk hoog op de lijst bij OutSystems, want de opkomst van RPA (robotic process automation) is ook niet onopgemerkt gebleven. RPA heeft een enorme opmars gemaakt binnen enterprise IT en daar speelt het bedrijf handig op in, met een eigen RPA-oplossing. De combinatie van RPA en workflows in een low-code omgeving zorgt voor een grote inhaalslag om bedrijven te helpen innoveren.

OutSystems wil bereik vergroten middels educatie

De wereld van low-code staat eigenlijk nog in de kinderschoenen, want er zijn nog genoeg bedrijven die niet met low-code werken. Om ervoor te zorgen dat het bereik groter wordt en meer mensen in aanraking komen met low-code heeft OutSystems besloten een educatieprogramma op te zetten. Technische opleidingen en universiteiten kunnen bij OutSystems terecht voor opleidingsmateriaal en examens. Dit wordt allemaal kosteloos aangeboden. OutSystems is druk bezig met het opleiden van instructeurs die les kunnen geven. De complete opleiding is uiteraard gebaseerd op OutSystems-software, maar de basis principes van low-code zitten er uiteraard in verwerkt. OutSystems hoopt op deze manier het personeel van de toekomst te trainen en iets te doen aan het grote tekort aan ontwikkelaars.

OutSystems komt ook zelf met low-code-opleidingen, in de avonduren, buiten het werk om. De opleidingen richten zich op mensen die actief zijn in de IT én zich willen omscholen. Dit kan geheel kosteloos. OutSystems hoopte in eerste instantie op 20 mensen, maar bij de eerste opleiding hadden ze al 400 aanmeldingen.

OutSystems lijkt op de goede weg te zitten om zichzelf verder te ontwikkelen in de low-code-markt. Het is echter een markt die razendsnel beweegt en waar steeds nieuwe spelers in actief worden. Ook hele grote enterprise organisaties als Google, Microsoft en Salesforce nemen low-code steeds serieuzer. We zijn benieuwd hoe deze markt zich blijft ontwikkelen de komende jaren.