GitHub komt met nieuwe mogelijkheden, zoals Sponsors for Companies

GitHub heeft tijdens zijn GitHub Universe 2020-conferentie allerlei nieuwe mogelijkheden aangekondigd die naar het platform komen. Dat betekent dat softwareontwikkelaars straks nog makkelijker hun code kunnen delen en kunnen werken in GitHub, naast dat bedrijven makkelijker kunnen sponsoren via Sponsors for Companies.

Door Sponsors for Companies kunnen bedrijven open source-projecten van individuen sponsoren. Dit is een soort mini-investeringsplatform binnen GitHub waar al veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Het schijnt door GitHub Sponsors al heel goed mogelijk te zijn om een salaris bij elkaar te werken van zes cijfers, zeker nu bedrijven ook mee kunnen doen, schrijft SiliconAngle.

Sponsors for Companies

Diverse grote bedrijven hebben zich al aangemeld voor Sponsors, zoals American Express, Microsoft, Amazon Web Services en Daimler. New Relic is er ook één van. Jonan Scheffler is director of developer relations: “Bij New Relic staan ​​ontwikkelaars centraal bij alles wat we doen. Dat omvat ook het investeren in de groei van een bloeiende open source-community. Onze open source-visie past goed bij het model van GitHub om sterkere open source-community’s voor ontwikkelaars op te bouwen.”

Er komt daarnaast nog veel meer naar het ontwikkelaarsplatform. Denk aan een donkere modus, de mogelijkheid auto-merge aan te zetten op pull requests en discussies. De donkere modus was uiteraard al een tijd een veelgevraagde functie, want dat is veel rustiger voor de ogen dan wit. Zeker als je in een niet al te goed verlichte omgeving werkt. Pull requests blijven wel een flink werk, maar de auto-merge zorg ervoor om snel de review-status te kunnen controleren. Discussies zijn er als een soort koffietafel waar ontwikkelaars virtueel met elkaar kunnen praten over problemen, oplossingen en alles daar tussenin.

Enterprise Server 3.0

Ook komt er een een 3.0-versie van Enterprise Server. GitHub kondigde daarbinnen GitHub Actions aan, waarmee je workflows visueel kunt maken, voortgang real-time kunt bekijken en waarmee je makkelijker kunt laten zien aan anderen in je team hoe een project ervoor staat. Er kunnen zelfs metadata en directe links aan worden toegevoegd. 16 december gaat Enterprise Server 3.0 live.