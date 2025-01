GitHub getroffen door storing, pull requests niet mogelijk

Een grote storing heeft geleid tot het uitvallen van meerdere GitHub-diensten. Pull requests en het genereren of bekijken van issues was even helemaal niet mogelijk; nu zijn er tekenen van herstel.

Dat meldt GitHub op de eigen statuspagina. Hoewel er op Downdetector een enorme piek te zien is, lijkt het probleem van een relatief korte duur te zijn geweest. Dit in tegenstelling tot een grote storing in augustus 2024, toen een database-verandering leidde tot een probleem met grotere gevolgen dan vandaag. Destijds was de site van GitHub zelf niet aanspreekbaar en werkte bijvoorbeeld Copilot niet.

Failover

Op moment van schrijven vindt een failover plaats van een van de primaire caching hosts. Daarmee hoopt GitHub het probleem te mitigeren. Nog steeds zijn de meeste diensten van de Microsoft-dochteronderneming gewoon beschikbaar, waardoor de impact beperkt is.

Hoewel er soms wel een uitleg komt over een GitHub-storing, is dat niet altijd het geval. Ook de diensten die uitvallen verschillen continu. Zo was de Git Operations-service een halve maand geleden uitgevallen. In de meeste situaties kunnen organisaties zich wapenen aan een storing, zeker als deze van korte duur is. ‘Gelukkig’ komt een GitHub-incident vaak genoeg voor dat het probleem zich met enige regelmaat voordoet, waardoor een back-up optie voor de hand ligt.

