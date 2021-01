Microsoft leidt SharePoint Workflow-gebruikers naar Power Automate

Microsoft heeft een workshop gemaakt die gebruikers die nog gebruikmaken van SharePoint Workflow. De gebruikers worden geholpen om over te stappen naar het nieuwe Power Automate-platform.

In de loop van het afgelopen jaar heeft Microsoft de workflows in SharePoint 2010 volledig uitgefaseerd. Ook heeft het bedrijf bekendgemaakt dat de workflowsfunctie in SharePoint 2013 een vergelijkbaar lot te wachten staat. Dit besluit is genomen omdat Microsoft verwacht dat Power Automate een minstens zo goede oplossing is voor gebruikers van SharePoint Workflow.

Om klanten met de migratie te helpen, heeft Microsoft een workshop opgezet. Klanten die Premier and Unified Support afnemen, kunnen deze workshop gratis bijwonen. De workshop is niet voor de meest basale gebruikers: Microsoft verwacht dat deelnemers basiskennis over Microsoft 365 en een fundamenteel begrip van Power Automate hebben, met een al draaiende omgeving. Voor gebruikers die nog niet dat niveau hebben, biedt Microsoft ook andere workshops aan.

Microsoft Power Automate is een tool waarmee gebruikers kunnen zakelijke workflows kunnen bouwen. In het afgelopen jaar heeft Microsoft er RPA-tools aan toegevoegd om repetitieve taken in desktopomgeving te automatiseren. De software is zelfs in staat om je gedrag te traceren en op basis daarvan nieuwe workflows voor te stellen.