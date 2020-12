Microsoft Power Automate krijgt RPA- en process mining-features

Microsoft Power Automate Desktop is nu algemeen verkrijgbaar, waardoor er met Robotic Process Automation (RPA) workflows geautomatiseerd kunnen worden. Daarnaast komt de process mining-tool Process Advisor beschikbaar als preview van het Power Automate-platform.

Power Automate Desktop kan verschillende taken op Windows-computers automatiseren, zoals het openen van webpagina’s en naar specifieke pagina’s navigeren. Dergelijke workflows kunnen op een vrij laagdrempelige manier, vaak met low-code, door gebruikers in elkaar gedraaid worden.

Automatisch workflows detecteren

Een nieuwe functie in Power Automate Desktop is dat de software automatisch kan detecteren welke stappen een gebruiker regelmatig doorloopt en op basis daarvan process maps kan maken. Die maps worden vervolgens uitgebreid met analyses hoevaak elke stap wordt uitgevoerd.

Aan de hand van die informatie kan de software zelf workflows voorstellen. Gebruikers hoeven de workflows dus niet zelf in elkaar te puzzelen, enkel controleren of ze kloppen.

De Process Advisor-tool, in bovenstaande afbeelding weergegeven, speurt knelpunten in bestaande processen op. Het idee is om zo meer automatisering in de processen door te voeren, maar ook om een omgeving te bieden waar ontwikkelaars meer kunnen samenwerken met business users. De normale gebruikers weten immers vaak hoe het proces in de praktijk werkt, wat noodzakelijke input is voor de developer bij het optimaliseren van het proces.

Low-code workflows populair

Veel verschillende bedrijven zijn de laatste tijd bezig met het bouwen van low-codetools om processen te automatiseren. In de afgelopen week hebben zowel SAP als Salesforce vergelijkbare tools uitgebracht.