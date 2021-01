AWS introduceert AWS UI open source ontwerptool voor applicaties

AWS heeft met de introductie van AWS UI een eerste stap gezet naar de lancering van een nieuwe open source tool voor het ontwerpen van applicaties. De tool kan als eerste worden ingezet voor zijn .NET Porting Assistant.

AWS wil een geheel nieuw open source systeem voor het ontwerpen van applicaties. Met dit nieuwe open source ontwerpsysteem kunnen eindgebruikers straks eenvoudig applicaties ontwikkelen voor meerdere programmeertalen en functionaliteit. Dit betekent dat ontwikkelaars straks niet meer apart code-elementen, zoals interfaces, voor iedere afzonderlijke programmeertaal hoeven te schrijven, maar standaard code-elementen kunnen gebruiken. Dit maakt uiteindelijk het ontwikkelen en anderszins beheren van applicaties en het gebruik door eindgebruikers veel eenvoudiger.

Daarnaast maakt het nieuwe open source ontwerpsysteem het mogelijk bepaalde libraries tussen web- en desktopomgevingen makkelijker worden gedeeld. De standaard code-elementen worden gebaseerd op JavaScript/TypeScript en in enkele gevallen op React.

Functionaliteit AWS UI

Als een eerste stap in dit proces is nu AWS UI uitgebracht voor het ontwerpen van gebruiksinterfaces of UI’s. AWS UI is volgens de techgigant een verzameling van React-onderdelen die helpen bij het maken van intuïtieve, responsive en toegankelijke gebruikservaringen voor webapplicaties.

AWS UI bestaat uit een verzameling van meer dan vijftig elementen. Onder deze elementen bevinden zich onder meer standaard zaken als button, tekst input, checkbox, progress bar en tabellen. Ook beschikt de tool over meer complexe UI-elementen als een code editor en een wizard-onderdeel met configureerbare stappen.

Verder beschikt de tool over andere zogenoemde ‘NPM-packages’ als collection-hooks die de staat van UI-onderdelen via React hooks beheren en design-tokens die moeten helpen bij het bouwen van maatwerk-onderdelen die consistent zijn met AWS UI. Ook zijn er nog elementen beschikbaar voor globale stijlen en testgereedschappen.

Beschikbaar in AWS .NET Porting Assistant

AWS heeft AWS UI niet met veel bombarie gelanceerd. De nieuwe open source UI-tool dook voor het eerst op in recente wijzigingen van zijn .NET Porting Assistant. Met deze tool kunnen ontwikkelaars Windows-only .NET Framework-applicaties scannen om te ontdekken welke eerst moeten worden gerepareerd alvorens ze naar de op Linux gebaseerde open-sourceversie van .NET, .NET Core, te porteren.

Volgens de techgigant helpt zijn .NET Porting Assistant klanten om hierdoor steeds minder afhankelijk te zijn van het Windows OS van Microsoft. Door over te stappen naar -in dit geval- het robuuste ecosysteem van Linux kunnen zij hun applicaties beter laten presteren en zo kosten besparen.

Nog niet op GitHub

AWS UI wordt uitgebracht onder een Apache 2.0 open-source-licentie. De broncode staat echter nog niet op GitHub of andere open-source verzamelplatforms. AWS UI is nu nog alleen beschikbaar als NPM-packages. AWS beveelt ontwikkelaars aan om voor een compleet overzicht van de beschikbare elementen van AWS UI dan ook in de package in de node_modules te gaan kijken.