Nieuwe Visual Studio Code-release, maar niet voor Apple-chips

Microsoft heeft een nieuwe update uitgebracht van Visual Studio Code (VS Code). Ontwikkelaars op Apple Silicon kunnen echter niet van de release gebruikmaken, vanwege een bug.

Met de update van VS Code (versie 1.53) heeft Microsoft een ‘stabiele versie’ van zijn tool voor softwareontwikkelaars uitgebracht. Nieuwe toegevoegde functionaliteit in de tool is onder meer ‘wrap tabs’ in plaats van een scroll bar in het werkveld, extra ‘confirmation dialogs’, betere zogenoemde ‘emmet’-prestaties en betere iconen.

Overige functionaliteit

Daarnaast beschikt de update over een verbeterde source controle en kunnen met een nieuw Git-commando alle aangepasten en niet-getrackte bestanden worden geopend. Bovendien verschijnt er een waarschuwing als wordt geprobeerd een huidige branch die ‘rebased’ lijkt, wordt ‘gepulled of ‘geresynced’.

Een andere toevoeging in versie 1.53 moet de prestaties en de navigatie op laptops verbeteren. Ook heeft Microsoft de restrictie op slechts één debug-sessie bij een lanceringsconfiguratie opgeheven.

Verder is Electron 11 in deze versie van VS Code gebundeld. Deze versie van Electron komt met Chromium 87.0.4280.141 en Node.js 12.18.3.

Niet geschikt voor Appl- processors

Opvallend is dat nu stabiel genoemde versie 1.53-release van VS Code niet geschikt is voor gebruik in samenhang met Apple Silicon, de eigen processor van Apple. Hierdoor kunnen ontwikkelaars deze versie van VS Code niet op de laatste MacBooks en andere devices van Apple draaien, omdat deze met de processor zijn uitgerust.

Reden hiervoor is dat vlak voor de release een bug ontdekt werd. Concreet is deze bug een zogenoemde V8-crash ‘when loading wasm in extension host’, aldus Microsoft. De extension host is de JavaScript engine.

Eindgebruikers met Apple-hardwaretoepassingen die op Intel x86-processors of ARM-processors zijn gebaseerd, hebben geen last van de bug. VS Code 1.53 is wel verschenen voor deze devices.