UiPath breidt integratie met ServiceNow uit richting development

Robotic Process Automation (RPA) is van zichzelf al erg krachtig als je specifieke processen wilt automatiseren. Gekoppeld aan een partij die zich primair met het optimaliseren van workflows bezighoudt, wordt het nog een stuk krachtiger. Dat is wat UiPath en ServiceNow een klein jaar geleden gedaan hebben met UiPath Activity for ServiceNow. Vandaag breiden de bedrijven de integratie van hun platformen verder uit met UiPath Test Manager for ServiceNow.

Het eerdere UiPath Activity for ServiceNow is een verzameling zogeheten activities. Hiermee koppel je het RPA-platform van UiPath aan het ServiceNow-platform via de publieke API’s van ServiceNow. Op deze manier kun je volledig geautomatiseerd records en attachments bij records aanpassen, bijvoorbeeld. Andersom kun je met de ServiceNow IntegrationHub UiPath Spoke vanuit ServiceNow je UiPath-robots bedienen.

UiPath Test Manager for ServiceNow

Tot nu toe draaide de integratie tussen de twee partijen vooral om het optimaliseren van de dagelijkse workflow binnen organisaties als geheel. Met de nieuwe integratie komt hier het optimaliseren van softwareontwikkeling bij. Het doel is om organisaties betere software te laten ontwikkelen. Het is ook vooral de bedoeling dat dit efficiënter gebeurt. Met name in het test- en ontwikkelproces van software, vóór release dus, is winst te behalen.

UiPath Test Manager for ServiceNow moet deze winst mogelijk maken. Deze connector maakt het mogelijk voor klanten van zowel ServiceNow en UiPath om de workflow tijdens het ontwikkelen van software te verbeteren. Met andere woorden, de omgeving van UiPath integreert met de Test Management 2.0 en Agile Development-modules van ServiceNow. De eerste module is vooral gericht op het ondersteunen van testers en developers tijdens het testen van software. De tweede aggregeert alle informatie uit de stand-alone tools die gebruikt worden voor het daadwerkelijke ontwikkelen en presenteert deze centraal. Dit is dus meer gericht op het zo soepel mogelijk laten verlopen van het hele ontwikkelproces.

Automatiseren van testomgevingen

Onder de streep betekent de nieuwe integratie van UiPath dus vooral het verder automatiseren van testomgevingen. Dat is een kolfje naar de hand van RPA, omdat er in dat soort omgevingen veel repetitieve taken zijn. Die voer je idealiter iedere keer hetzelfde uit, iets waar RPA voor gemaakt is. Je kunt bij deze integratie dan ook vanuit UiPath Studio Pro rechtstreeks processen in de ServiceNow-omgeving automatiseren.

Verder is het mogelijk om deze geautomatiseerde tests te monitoren. Dat is uiteraard belangrijk, omdat je als organisatie graag inzicht in de vorderingen hebt en houdt. De Orchestrator van UiPath uploadt deze resultaten overigens volledig zelfstandig en meteen nadat ze beschikbaar zijn naar de ServiceNow-omgeving. Om er zeker van te zijn dat de software robots van UiPath hun werk naar behoren doen, is ook dat tot in detail inzichtelijk. Mocht er toch iets niet in de haak zijn met een van de robots, dan valt dat ook snel op. UiPath beschikt over iets wat ze continuous RPA testing noemen. Dit om zaken zoals onderhoud, downtime en andere risico’s tot een minium te beperken op het moment dat een robot niet meer functioneert.

Al met al is dit weer een significante stap in de integratie van RPA in belangrijke processen in organisaties. Eerlijk gezegd verwachten we nog veel meer van dit soort integraties in de toekomst. Er valt immers nog genoeg te automatiseren.