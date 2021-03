CoScreen komt met schermdeeloptie voor meerdere gebruikers

Iedereen werkt online en dat betekent dat alle software die je kunt bedenken zich steeds meer is gaan toeleggen op samenwerken. De nieuwe startup CoScreen weet dat maar al te goed. Het heeft een duidelijke niche want het wil engineers helpen die op verschillende locaties werken. Het idee is dat iedereen door meerdere schermen tegelijkertijd te kunnen delen en visualiseren hetzelfde scherm voor zich heeft en zo goed kan samenwerken.

CoScreen is in april opgezet vanuit Californië in de Verenigde Staten. Het heeft al 4,6 miljoen dollar in investeringen opgehaald, waaronder van GitHub CTO Jason Warner en voormalig Mozilla-CEO John Lilly. Medeoprichter en CEO van CoScreen Till Pieper tegen VentureBeat: “Wij geloven dat collaboratieve IDE’s een steeds belangrijkere rol zullen spelen in toolchains voor ontwikkelaars. Maar ontwikkelaars moeten nog steeds kunnen samenwerken aan meer dan alleen aan code. Ze moeten de specificaties van de front-end samen bekijken in Figma, opdrachten uitvoeren in Terminal, debuggen in verschillende browsers, hun prototypes testen in mobiele emulators. Dat is waar CoScreen om de hoek komt kijken.”

CoScreen

“Voor zover wij weten, is er geen ander product waarmee meerdere teamleden tegelijkertijd applicaties kunnen delen en ze tegelijkertijd kunnen bedienen”, aldus Pieper. “De recente hype rond videochat mist het punt voor wat teams op afstand echt nodig hebben en is over-indexeren over praten over werk en onder-indexeren over de behoefte aan een gedeelde interactieve context. Teams op afstand hebben geen betere manieren nodig om met elkaar te communiceren of om te begrijpen wat iedereen van plan is – ze hebben eigenlijk een veel betere manier nodig om dingen samen voor elkaar te krijgen.”

CoScreen bestaat als desktop-app voor Windows en Mac. Je kunt een sessie starten waarbij alle genodigden de schermen te zien krijgen van alle andere genodigden. Bovendien kunnen ze hierin aanpassingen aanbrengen. Denk bijvoorbeeld aan het kopiëren en plakken van tekst of code op alle schermen. Er zitten ook integraties met Slack en Google Calendar in het systeem om gemakkelijk een CoScreen-sessie te organiseren.

Tip: ‘Microsoft werkt aan computer in de cloud’