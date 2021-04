NativeScript 8.0 voorzien van best practices guide

Versie 8.0 van NativeScript is nu beschikbaar. De nieuwe versie van het ontwikkelframework voor mobiele apps is verder gestroomlijnd en er is een gids voor best practices uitgebracht.

NativeScript-ontwikkelaar Progress Software heeft de veranderingen in versie 8.0 in een blogpost uiteengezet. De ontwikkelaar zegt dat met de nieuwe versie een stevige basis voor de toekomst wordt gezet en een aantal functies zijn toegevoegd waar de community al lang naar vraagt.

Nieuwe features

Bovenaan het lijstje van nieuwe features staat ondersteuning voor de Apple M1-processor. Hiermee draait de ontwikkeltool soepeler op de nieuwe generatie Apple-computers. Andere wijzigingen zijn:

Ondersteuning voor webpack5

‘Geweldige’ ondersteuning voor a11y, een toegankelijkheidsproject

Ondersteuning voor box-shadow in CSS

Ondersteuning voor text-shadow in CSS

Een nieuwe hidden binding property

Nieuwe officiële eslint-regels voor NativeScript-projecten

Een nieuwe RootLayout-container

Een vernieuwde website en documentatie

Best practices guide

“In de loop der jaren zijn er een aantal specifieke best practices opgedoken bij het gebruik van NativeScript”, vertellen de ontwikkelaars in de blogpost. “We hebben een moment de tijd genomen om er een paar uit te lijnen die het meest fundamenteel zijn en je van bewust moet zijn om het beste eindresultaat uit je projecten te krijgen.”

De gids voor best practices is te vinden op de website van NativeScript. De ontwikkelaars verwachten in de loop der tijd de gids met meer tips en trucs uit te kunnen breiden.

Toekomst

Progress heeft ook al een tipje van de sluier gelicht van de verbeteringen die er in versie 8.1 aan zitten te komen. Deze zijn de introductie van @nativescript/tailwind, het toevoegen van extra use cases voor a11y en een aantal bugfixes. Progress belooft in de loop van april met een bijgewerkte roadmap voor 2021 te komen. Versie 9.0 wordt in de herfst verwacht.

