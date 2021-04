Pegasystems biedt AI voor realtime analyse streaming data

Pegasystems heeft zijn oplossing Pega Process AI gelanceerd. Met deze tool kunnen bedrijven onder meer streaming data van zakelijke processen in realtime analyseren om te bepalen of verwachte uitkomsten ook plaatsvinden zoals verwacht.

Het analyseren van streaming data wordt steeds populairder. Bedrijven gebruiken dit steeds vaker om in realtime hun zakelijke processen aan te passen en te optimaliseren. Met realtime analytics van in massieve hoeveelheden binnenkomende data van bijvoorbeeld klanten, kunnen bedrijven makkelijker slimmere beslissingen maken voor vervolgacties

Pega Process AI

Ook Pegasystems wil van dit marktsegment een graantje meepikken. Het bedrijf is een leverancier van onder meer het zakelijk op lowcode gebaseerd platform Pega Plaform voor de complete automatisering van zakelijke processen en het verbinden van operationele data met klantenervaringen. Pega Process AI, een onderdeel van het hier genoemde Pega Platform, moet daarbij helpen.

Functionaliteit

Concreet zorgt Pega Process AI ervoor dat op een intelligente manier op grote schaal ‘triage’ wordt toegepast op miljoenen klantenverzoeken, transacties en andere gebeurtenissen die in realtime of ‘streaming’ via datastromen bij klanten binnenkomen. Door deze triage zijn bedrijven, volgens Pegasystems, in staat sneller en efficiënter beslissingen te nemen. Dit leidt weer tot minder operationele kosten en uiteindelijk meer eenvoudige werkzaamheden voor medewerkers en betere klantenervaringen.

Onder de motorkap

Onder de motorkap combineert de tool voor de streaming data analytics met machinelearning-algoritmes, event processing, business rules, Natural Language Processing en voorspellende analytics met low-code tooling. Deze combinatie van technologieën maakt het vervolgens mogelijk om data en processen in realtime te analyseren en daar actie op te nemen.

Daarnaast maakt Pega Process AI het mogelijk om streaming event data op verschillende andere streaming dataplatforms, zoals Apache Kafka, te analyseren. Verder maakt de tool het met behulp van een low-code interface voor het aanpassen van machinelearning-algoritmes mogelijk om op een meer eenvoudige wijze AI-modellen te ontwikkelen en gedurende hun levenscyclus te beheren.

De tool Pega Process AI is vanaf eind Q2 2021 verkrijgbaar als een add-on voor klanten van het Pega Platform. Deze add-on vormt dan onderdeel van de Pega Infinity 8.6-release.

Tip: Pegasystems voegt nieuwe functies aan Pega Mobile toe