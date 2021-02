Pegasystems voegt nieuwe functies aan Pega Mobile toe

Pegasystems (hierna Pega) heeft een update uitgebracht voor zijn Pega Mobile-ontwikkelplatform. De update brengt een handvol kleine verbeteringen met zich mee, zoals een facelift voor de UX.

Pega Mobile is een low-code tool om mobiele varianten te maken van Pega-desktopapplicaties. Hiermee hoeven bedrijven geen gespecialiseerde ontwikkelaars in te huren om een app te bouwen of te onderhouden. Om dit proces verder te vereenvoudigen, heeft Pega een aantal nieuwe wijzigingen aan het platform doorgevoerd.

Vernieuwingen

Een van de vernieuwingen is een modernere UX. Pega claimt dat de gebruikerservaring hierdoor ‘krachtiger en responsiever’ wordt en past bij de verwachtingen van moderne apps. Verder zijn de app-authoringfuncties verbeterd. Voorbeelden hiervan zijn het toevoegen van swipe-acties aan mobile menu’s, het instellen van pushmeldingen en een simulatie van hoe de app zou werken op een voorbeeldscherm.

Gebruikers van Pega Mobile kunnen nu eenvoudig hun eigen logo’s aan het platform toevoegen of kiezen uit de bibliotheek van Pega met pictogrammen en kleurenscherma’s aan de eigen huisstijl. Het bedrijf claimt dat dit gedoe scheelt met het regelen van logo’s bij een externe ontwerper.

Tot slot heeft Pega de mogelijkheden uitgebreid waarop de apps die met Pega Mobile gemaakt worden, offline gebruikt kunnen worden. Zonder internetverbinding blijven ze gewoon werken en synchroniseren ze weer zodra de internetverbinding is hersteld. Deze aanpassing is overigens ook van toepassing op mobiele apps die met Pega Cosmos ontworpen zijn.

Achilleshiel

“Mobiele apps zijn de achilleshiel geworden van applicatie-ontwikkelaars. Er is altijd gebrek aan tijd en middelen om het soort native mobiele ervaringen te creëren en te onderhouden die gebruikers verwachten”, aldus Eric Musser, general manager intelligent automation bij Pegasystems. “Met Pega Mobile kunnen gebruikers snel en gemakkelijk zoveel mobiele apps ontwikkelen en beheren als nodig is voor de organisatie. In plaats van minder prioriteit te geven aan mobiel, kunnen organisaties juist een echte mobile first-benadering hanteren met krachtige apps die zorgen voor meer productiviteit.”

