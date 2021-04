IBM investeert in gratis gecertificeerde JDK-binaries

IBM toont meer interesse in het gratis beschikbaar stellen van open-source JDK binaries. Hiervoor is Big Blue onlangs lid geworden van de Adoptium Working Group van de Eclipse Foundation en komt met gratis ondersteuning en ook commerciële hulp.

Met het toetreden tot de Adoptium Working Group van de Eclipse Foundation geeft IBM aan dat die het belangrijk vindt dat open-source JDK-binaries of meer concreet Java SE TCK-gecertificeerde JDK binaries gratis in Eclipse Open9 bouwen en publiceren zijn.

Java is populair

Java staat al een tijd onder extra belangstelling van de verschillende grote techbedrijven. Vooral omdat deze programmeertaal veel in cloudapplicaties wordt teruggevonden. Een belangrijke techgigant die ook in Java blijft investeren is Oracle.

Eigenschappen Eclipse OpenJ9

Eclipse OpenJ9, vroeger IBM J9, is een op Java gebaseerde virtuele machine (vm)-implementatie. Deze vm-implementatie is volledig compliant met de Java Virtual Machine-specificatie. De vm-implementatie kan vanaf de bron worden ontwikkeld, maar het kan ook worden gebruikt met vooraf gebouwde binatries uit het AdoptOpenJDK-project.

Dit project maakt deze binaries geschikt voor andere platforms als Linux en Windows. IBM draag al flink bij aan dit project. Ook is Eclipse OpenJ9 onderdeel van het IBM SDK dat veel in IBM-middleware zit.

Commercieel aspect

Naast een flinke bijdrage aan de gratis binaries, gaat IBM ook commerciële ondersteuning bieden voor JDK-binaries. Hiervoor komen er maandelijkse en eeuwigdurende licenties voor ondersteuning. Dat hier een prijskaartje aanhangt, is duidelijk. Het is niet bekend hoeveel deze hulp gaat kosten.

Tip: Oracle brengt versie 16 van Java uit