Oracle brengt versie 16 van Java uit

Oracle heeft Java Development Kit (JDK) 16 uitgebracht. De nieuwe versie van de populaire programmeertaal bevat 17 verbeteringen die de productiviteit van de ontwikkelaar ten goede moeten komen.

In de aankondiging vertelt Oracle over de veranderingen in de nieuwste versie van Java. Zo zouden er duizenden verbeteringen zijn aangebracht aan de prestaties en stabiliteit van Java, net als tal van beveiligingsupdates. Oracle benoemt dat sommige verbeteringen al eerder waren gedeeld met ontwikkelaars in de vorm van Incubator-modules, een manier waarop ontwikkelaars vervroegd toegang krijgen tot een API, zodat die daar alvast feedback op kunnen geven.

17 nieuwe features in 6 categorieën

Oracle deelt de 17 nieuwe features op in zes categorieën. Twee van de verbeteringen zijn aan de programmeertaal zelf, namelijk de mogelijkheid voor pattern matching voor instanceof-operators en de toevoeging van records. Ook de Java Virtual Machine heeft twee verbeteringen gekregen: ZGC Cuncurrent Thread Processing en Elastic Metaspace.

In de categorie Tools en Libraries heeft Oracle Unix-Domain Socket Channels en de Packaging Tool toegevoegd. Ook zijn er twee nieuwe features toegevoegd voor het toekomstbestendig maken van je werk. Deze features bestaan uit een waarschuwing voor value-gebaseerde klassen en een techniek om ontwikkelaars aan te sporen meer gebruik te maken van standaard-API’s in plaats van interne elementen.

Er zijn verder vier nieuwe features voor Incubator en Preview, namelijk de Vector API, de Foreign Linker API, Foreign Memory Access API en Sealed Classes. Tot slot zijn er vijf nieuwe features om de productiviteit van OpenJDK-ontwikkelaars te verbeteren. Deze zijn het beschikbaar maken van functies in C++14-functies in JDK, de mogelijkheid om te migreren van Mercurial naar Git, de mogelijkheid om source code te hosten op GitHub, een port voor Alpine Linux en een port voor de 64bit-ARM-versie van Windows.

Oracle heeft in de afgelopen jaren het tempo van updates aan Java flink verhoogd. Waar het bedrijf eerst een keer per drie jaar een grote update uitbracht, is het in 2018 omgeschakeld naar een cadans van één update per zes maanden. Hierdoor hoeven ontwikkelaars niet af en toe een enorme bak veranderingen te verwerken, maar krijgen ze een voorspelbare stroom aan geleidelijke updates.

