‘C# verliest terrein aan Javascript, PHP en Java’

Uit een onderzoek onder ontwikkelaars is gebleken dat C# van de derde naar de zesde plaats daalt. Javascript, PHP en Java for Cloud zijn flink aan het groeien in populariteit.

Het gaat overigens niet heel slecht met C#, want er is alsnog absolute groei. Op de kaart voor populaire talen wordt C# echter wel voorbij gestreefd. Onderzoeksbureau Slashdata heeft meer dan 17.000 ontwikkelaars ondervraagd in het 19e State of the Developer Nation-onderzoek. Hierin wordt in kaart gebracht welke programmeertalen er bekend en bemind zijn.

De grootsten zijn nog steeds Javascript, Python, Java, C/C++, PHP en C#. Javascript (inclusief Typescript) heeft 12,4 miljoen actieve ontwikkelaars, daarna volgt Python met 9 miljoen en Java met 8,2 miljoen. C/C++, PHP en C# zitten alle drie rond de zes miljoen. Vergeleken met 2017 zijn er maar liefst 5 miljoen meer Javascript-ontwikkelaars en zijn er 1,6 miljoen meer ontwikkelaars die Java gebruiken.

Dankzij data science en machine learning is er ook een aanzienlijk grote interesse in Python. JavaScript, Java en PHP zijn populair op het vlak van web en cloud. C# doet het op zijn beurt goed op het gebied van games, virtual reality en augmented reality en desktop.

Het is natuurlijk slechts een momentopname, maar toch zeggen deze schattingen wel dat Microsofts ontwikkelplatform .NET (C# is daar de primaire taal voor) wel een opleving kan gebruiken, wil het de concurrentie voorblijven. Dat heeft het al geprobeerd door .NET open source te maken, maar er zal in de toekomst waarschijnlijk meer nodig zijn.