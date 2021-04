Microsoft voegt zich bij Bytecode Alliance voor WebAssembly

Meerdere organisaties hebben zich bij de Bytecode Alliance aangesloten. De groep werkt eraan om van WebAssembly een succes te maken buiten alleen webbrowsers.

Naast Microsoft hebben ook Google, Arm, de Dfinity Foundation, Embark Studios, Shopify en de University of California San Diego zich bij de alliantie gevoegd. Daarbij vullen ze Fastly, Intel, Mozilla en Red Hat aan, die de non-profitorganisatie in 2019 hebben opgezet om WebAssembly te laten groeien tot meer dan alleen een platform voor webapplicaties.

C, C++ en Rust voor webapplicaties

WebAssembly is een formaat dat het mogelijk maakt om de code voor webpagina’s te schrijven in programmeertalen als C, C++ en Rust. Hiermee moet het mogelijk worden om composable, veilige en snelle code te maken zonder concessies. Daarmee moet het een alternatief zijn voor de compromissen die momenteel veel voorkomen bij softwareontwikkeling.

“Als je iets groots wil maken, is het niet realistisch om elk onderdeel van de grond af aan te bouwen”, zegt Bobby Holley, ontwikkelaar bij Mozilla en bestuurslid van de Bytecode Alliance. “Maar vertrouwen op een complexe supply chain van componenten van derden maakt het mogelijk dat een defect in die keten de beveiliging en stabiliteit van het hele programma om zeep helpt.”

Holley vervolgt: “Tools als containers kunnen deels voor isolatie zorgen, maar ze zorgen voor aanzienlijke overhead en zijn niet praktisch om te gebruiken wanneer je granulariteit per leverancier hebt. Al deze dynamieken laten de voordelen zien van grote bedrijven die de middelen hebben om hun supply chain goed te controleren.”

Twee belangrijke voordelen

Er zijn twee belangrijke voordelen aan het gebruik van WebAssembly, vertelt ontwikkelaar Feross Aboukhadijeh aan The Register. De eerste is dat het nu mogelijk is om bestaande C- en C++-codebases te draaien op het internet. Bestaande en prima werkende code als ffmpeg hoeft daardoor niet herschreven te worden in JavaScript. Ook kunnen componenten waarvan de prestaties belangrijk zijn, in Rust worden geschreven en daarmee vrijwel net zo snel draaien als wanneer de applicatie op de computer van de gebruiker zelf draaide. “WebAssembly kan sneller en voorspelbaarder presteren dan JavaScript, aangezien het op een lager niveau is.”

WebAssembly wordt inmiddels ondersteund door alle grote browsers, waaronder de mobiele browsers voor iOS en Android. Hoe WebAssembly-applicaties buiten webbrowsers eruit komen te zien, wordt niet duidelijk gemaakt.

