CentOS-tegenhanger AlmaLinux krijgt ondersteuning van CloudLinux

CloudLinux heeft een supportmodel gebouwd rond de AlmaLinux-distributie. Hierdoor kunnen bedrijven die afhankelijk waren van CentOS op een vergelijkbare voet Linux blijven gebruiken.

AlmaLinux vervult een vergelijkbare rol als CentOS tot voor kort deed. Het is een binary compatible fork van Red Hat Enterprise Linux (RHEL), maar dan zonder dat er betaald hoeft te worden voor een supportpakket. Hierdoor kunnen handige systeembeheerders gratis van de Linux-distributie gebruikmaken. Gebruikers konden hulp krijgen van de community of als ze er echt niet uitkwamen, alsnog bij Red Hat aankloppen.

Spirituele opvolger van CentOS

In december 2020 trok Red Hat echter de stekker uit het project. De CentOS-naam bestaat nog, maar die wordt nu gebruikt voor een rolling release-versie van RHEL, genaamd CentOS Stream. Als alternatief werd al snel AlmaLinux in het leven geroepen. Dit is een directe fork van RHEL, gratis verkrijgbaar met ondersteuning vanuit de community.

Ondersteuning voor bedrijven

Het enige wat aan AlmaLinux nog ontbrak ten opzichte van CentOS, was een manier om betrouwbaar ondersteuning te krijgen op basis van een contract. Dit is onmisbaar voor zakelijke toepassingen van het besturingssysteem. CloudLinux, het bedrijf achter CloudLinux OS, is nu in dat gat gesprongen.

CloudLinux biedt, naast de gebruikelijke ondersteuningsdiensten voor Linux, ook een premium ondersteuningslaag voor bedrijven die ondersteuning van hoger niveau nodig hebben. Deze services bestaan onder andere uit de mogelijkheid dat iemand direct helpt met een AlmaLinux-datacenter, of hulp bij het opzetten van commerciële producten en diensten op basis van AlmaLinux. CloudLinux biedt tien jaar aan ondersteuning voor AlmaLinux.

Bijzondere gebruiksscenario’s

“Sinds we het hebben uitgebracht, hebben we een enorme interesse en ondersteuning ontvangen van zowel de community als van vele commerciële verkopers, waarvan er velen het AlmaLinux OS zijn gaan gebruiken voor een paar zeer bijzondere gebruiksscenario’s,” zegt Jack Aboutboul, community manager van AlmaLinux. “Onze bloeiende community heeft elkaar vanaf de eerste dag ondersteund, wat heeft geleid tot een snelle adoptie onder organisaties en verzoeken om commerciële ondersteuning.”

AlmaLinux OS Support Services komen deze maand uit.

