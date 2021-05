Atlassian maakt Forge nu algemeen beschikbaar

Atlassian heeft Forge, het cloudgebaseerde ontwikkelplatform voor applicaties, algemeen beschikbaar gemaakt. Ontwikkelaars kunnen hiermee eigen applicaties bouwen met meerdere tools van de DevOps-specialist. Ook kunnen zij deze applicaties makkelijker in de Atlassian Marketplace aanbieden.

Met de officiële beschikbaarheid van het cloudgebaseerde ontwikkelplatform Forge van de DevOps-specialist kunnen ontwikkelaars nu nog beter applicaties ontwikkelen op basis van de diverse tooling die Atlassian hen al biedt. Voorheen konden ontwikkelaars alleen via het Atlassian Connect-raamwerk hun applicatieontwikkeling uitbreiden naar andere oplossingen van de leverancier.

Ondersteunde oplossingen en platforms van de DevOps-specialist zijn onder meer Jira Software, Jira Service Management en Confluence. Andere Atlassian-producten zullen in de komende tijd worden toegevoegd.

Meer security en schaal

Het platform geeft bedrijven daarnaast niet alleen de mogelijkheid om applicaties makkelijker te bouwen, maar ook om meer security toe te voegen en applicaties op schaal uit te rollen. Zo zorgt Atlassian Forge ervoor dat ontwikkelaars in hun werkzaamheden niet meer afhankelijk zijn van een eigen onderliggende fysieke of cloudgebaseerde infrastructuur. Het ontwikkelproces wordt helemaal afgehandeld op de door Atlassian zelf gehoste storage- en compute-infrastructuur. Hierdoor is het voor de ontwikkelaars makkelijker om hun applicaties aan alle GDPR- of andere compliance wet- en regelgeving te laten voldoen.

Het gebruik van de eigen Atlassian-infrastructuur helpt daarnaast grote klanten ook om de diverse applicaties op grote schaal te kunnen laten draaien en uitrollen.

Betere integratie met Atlassian Marketplace

Verder maakt de komst van Atlassian Forge het mogelijk gebouwde applicaties makkelijker naar de Atlassian Marketplace te brengen. Vooral als ontwikkelaars hun zelfgebouwde applicaties onder de aandacht van een groter publiek willen brengen, is dat een handige feature.

Sinds de introductie van Atlassian Forge als bèta zouden al meer dan 3500 met het platform gemaakte applicaties in de Atlassian Marketplace zijn geplaatst. Dit aantal gaat volgens de DevOps-specialist nog alleen maar toenemen, nu het cloudgebaseerde development platform algemeen beschikbaar is.

Volgens Atlassian is zijn Marketplace nu één van de grootste B2B Marketplaces voor SaaS-applicaties. Meer dan 60 procent van de klanten zou al applicaties uit deze verzamelomgeving gebruiken of ermee integreren.

Tip: Atlassian biedt populairste tools aan als Cloud Enterprise-oplossing