New Relic breidt observability-platform uit naar Kubernetes

New Relic heeft zijn observability-platform New Relic One een aantal nieuwe updates gegeven. Klanten krijgen nu ook eenvoudiger meer inzicht in hun Kubernetes-omgevingen.

New Relic biedt een platform, New Relic One, waarmee ontwikkelaars in real time problemen in hun applicaties kunnen ontdekken. Hiermee krijgen ze vervolgens een overzicht van alle problemen die van invloed kunnen zijn op de prestaties van hun software.

New Relic One-platform en Kubernetes

Het New Relic One-platform is erg populair onder ontwikkelaars, maar kan nog wel wat meer tractie gebruiken. Het bedrijf heeft daarom besloten het platform een flinke update te geven. De belangrijkste feature die nu aan de monitoringstool is toegevoegd, is het bieden van een nieuwe, in beta uitgebrachte, ‘Kubernetes-ervaring’.

Concreet houdt deze ‘experience’ in dat ontwikkelaars via het New Relic-platform direct inzicht krijgen in het containerorkestratiesysteem, zonder dat zij daarvoor eerst code moeten updaten of zonder data samples.

Technologie van Pixie Labs

Het monitoringsplatform gebruikt hiervoor de ‘Auto-Telemetry with Pixie’-technologie die het in handen kreeg door de overname van startup Pixie Labs in 2020. De technologie verzamelt geheel geautomatiseerd en zonder handmatige handelingen van ontwikkelaars operationele data uit Kubernetes zonder extra code te schrijven. Dit scheelt ontwikkelaars veel tijd, zeker als zij inzichten moeten verzamelen uit honderden verschillende onderdelen.

De technologie van Pixie lost ook een ander probleem rond het verkrijgen van inzicht in Kubernetes-omgevingen op. Huidige tools verplaatsen de telemetriegegevens naar een cloudomgeving op afstand. Voor belangrijke productieomgevingen kan dit een probleem vormen, vooral vanwege de grote hoeveelheden data die moeten worden verplaatst alvorens deze te analyseren. Met de Pixie-technologie slaat het New Relic One-platform deze data op op het eigen cluster. Voor gevoelige data is dit vooral handig vanwege de security en privacy. Ook zorgt deze eigenschap ervoor dat de productieomgevingen niet onder druk komen te staan.

Een ander voordeel van de gebruikte Pixie-technologie is het New Relic One-platform hiermee nog beter integreert met andere monitoringstools voor Kubernetes. Hierdoor geeft het platform ontwikkelaars meer inzicht in hun Kubernetes-omgevingen. De Pixie-technologie wordt door New Relic straks ook als open source beschikbaar gesteld.

Overige verbeteringen

Overige verbeteringen aan het New Relic One-platform zijn onder meer op het gebied van error tracking, netwerkmonitoring en programmeerbaarheid. Ook worden er twee nieuwe versies van het platform uitgebracht voor meer specifieke doelgroepen. Een van deze versie is de New Relic Student Edition die zich op studenten en docenten richt.