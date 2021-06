Alibaba’s cloud OS nu compatibel met x86, ARM en RISC-V

Alibaba gaat diens cloud OS compatibel maken met bestaande chip-architecturen, zoals x86 en ARM, en gaat vooral inzetten op de open source RISC-V architectuur. Naast Alibaba zitten nu ook ZTE en Huawei in de Raad van Bestuur van RISC-V International.

Alibaba liet dit vrijdag weten, zo meldt Techcrunch. Alibaba Cloud is een van de snelstgroeiende bedrijven van de Chinese e-commercegigant. Eind vorig jaar was het de op drie na grootste openbare cloudservice ter wereld, volgens marktonderzoeksbureau IDC.

“Het IT-ecosysteem werd traditioneel bepaald door chips, maar cloud computing heeft dat fundamenteel veranderd,” zei Jianfeng Zhang, president van Alibaba Cloud’s Intelligence-groep, tijdens het evenement. “Een cloudbesturingssysteem kan de rekenkracht van serverchips, speciale chips en andere hardware standaardiseren. Dus of die chip nu is gebaseerd op x86, ARM, RISC-V, of een hardwareversneller: het cloudcomputingaanbod voor klanten is gestandaardiseerd en van hoge kwaliteit.”

RISC-V profiteert van Trump sancties

De wereldwijde chipmarkt wordt gedomineerd door Intel’s x86 in pc’s en ARM voor mobieltjes en tablets. RISC-V, een open-source chiparchitectuur die kan concurreren met de technologieën van Arm, wint wereldwijd echter snel aan populariteit, vooral bij Chinese ontwikkelaars. Het is een open source oplossing opgezet aan de University of California en over het algemeen niet onderworpen aan de Amerikaanse exportcontroles, waar Huawei en ZTE zo onder te lijden hebben.

Door de sancties werd RISC-V opgepikt in de Chinese technologie-industrie. Alibaba Cloud, Huawei en ZTE behoren nu tot de 13 belangrijkste leden van RISC-V International. Daarmee krijgen ze een zetel in de raad van bestuur en de technische stuurgemeenschap. In 2019 lanceerde T-Head, Alibaba’s halfgeleiderdivisie, zijn eerste kernprocessor Xuantie 910, gebaseerd op RISC-V.