Siemens koopt CFD-specialist Nextflow Software

Siemens heeft onlangs voor een onbekend bedrag de Franse startup voor vloeistofsimulatietechnologie Nextflow Software overgenomen. De technologie van dit bedrijf zal worden geïntegreerd in de eigen industriële Xcelerator-software van het Duitse technologieconcern.

Siemens is druk bezig om naast een grote leverancier van uiteenlopende industriële oplossingen en toepassingen ook een groot digitaal techconcern te worden. Dit vooral door aankoop van hooggespecialiseerde leveranciers van software-oplossingen en -toepassingen die verschillende industriële sectoren kunnen ondersteunen. Ook zijn er veel samenwerkingen tussen Siemens en andere techgiganten, zoals met Google Cloud op het gebied van AI. Maar denk ook aan de overname van de Nederlandse low-codegigant Mendix in 2018.

Overname Nextflow Software

De recente overname van de Franse startup en softwarespecialist voor vloeistofsimulatie-oplossingen Nextflow Software is hiervan ook weer een goed voorbeeld. De softwarespecialist is gespecialiseerd in zogenoemde op deeltjes gebaseerde ‘computational fluid dynamics (CFD)’-oplossingen. In gewoon Nederlands software voor numerieke stromingsleer. Deze specifieke software wordt door bedrijven gebruikt om iteratieve berekeningen uit te voeren voor het simuleren van interacties tussen gassen en vloeistoffen onderling en met oppervlakken.

Nextflow Software biedt hiervoor zogenoemde Smooth-Particle Hydrodynamics (SPH)-technologie. Vooral gaat het hierbij om meshless SPH-technologie. De technologie maakt het engineers en ontwikklaars binnen de industrie makkelijker om sneller specifieke vloeistof- en gassimulaties te berekenen en ook om de simulaties sneller uit te voeren. Hierdoor kunnen klanten eerder en sneller in hun ontwikkelproces eventuele problemen herkennen en oplossen.

Integratie in Siemens Xcelerator-portfolio

Siemens is van plan de SPH-technologie van Nextflow te integreren in zijn eigen Xcelerator-softwareportfolio en -platform. Met dit portfolio aan software en diensten voor het ontwikkelen van (industriële) applicaties kunnen klanten een complete digitale transitie ondergaan. Naast diverse industrie-specifieke software en -diensten voor ontwerp, engineering en productie krijgen zij ook de beschikking over een uitgebreide versie van het Mendix-platform voor het ontwikkelen van de applicaties.

Use cases

De straks aan Siemens Xcelerator toegevoegde CFD-functionaliteit is vooral geschikt voor gebruik in de auto- en luchtvaartindustrie en de maritieme sector. Toepassingen zijn onder andere het klotsen van vloeistoffen in opslagtanks en het met sproeivloeistof koelen van elektrische motoren.

