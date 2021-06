Salesforce Platform voorzien van nieuwe low-code tooling

Salesforce heeft een update uitgebracht van zijn Salesforce Platform. Belangrijk onderdeel van deze update vormt het toevoegen van een suite van low-code tools. Hiermee kunnen bedrijven, zonder al te veel technische kennis, sneller eigen applicaties voor het platform maken.

In de update voegt de CRM-gigant low-code tools toe die bedrijven kunnen gebruiken voor het simpel en snel ontwikkelen van eigen applicaties, workflows en andere processen. Zeker nu de vraag naar deze applicaties, door de onstuimige groei van het aantal workloads, maar blijft toenemen.

Low-code helpt bij vraag naar applicaties

Volgens Salesforce helpt low-code deze vraag naar applicaties goed te beantwoorden omdat hierdoor vrijwel iedereen deze applicaties kan bouwen. Hierdoor hoeven bedrijven niet meer te wachten totdat zij over een groot team van specialistische applicatieontwikkelaars beschikken, maar kunnen medewerkers zelf direct aan de slag. Dit betekent ook dat zij direct hun zakelijke voorwaarden en ideeën direct in de applicaties kunnen toepassen, zonder dat daarvoor langdurig overleg moet plaatsvinden tussen de ‘business’ en de ontwikkelaars.

Dynamic Interactions en Einstein Automate

Concreet maakt Salesforce het nu mogelijk om met Dynamic Interactions eenvoudig interactieve applicaties te bouwen. Dit op basis van vooraf gebouwde onderdelen die met elkaar communiceren, data uitwisselen en reageren op acties van gebruikers. Deze onderdelen kunnen zonder te coderen aan iedere applicatie worden toegevoegd.

Met Einstein Automate wordt het mogelijk om het tijdrovende taken te automatiseren, zodat ontwikkelaars zich meer op functionaliteit kunnen richten. De tool stelt ontwikkelaars in staat workflows te maken die de tijdrovende taken automatiseren en zonder problemen data integreren. Deze workflows integreren op hun beurt weer met de Salesforce AppExchange en de diverse producten in OmniStudio. Hierdoor worden verschillende applicaties en databronnen met elkaar verbonden.

DevOps Center biedt een centrale omgeving waarin ontwikkelaars en teams veranderingen in de gaten kunnen houden en beheren binnen Salesforce. Naast een communicatie-omgeving biedt deze oplossing ook meer inzicht, sandboxes en controlesystemen voor de broncode. De tool Einstein Data Protect zorgt ervoor dat gevoelige data zich volgens de privacy-standaarden gedraagt. Hierdoor weten ontwikkelaars welke gevoelige informatie niet kan worden gelekt.

Verder zorgt de komst van Customer Identity Plus voor een consistente eindgebruikerservaring binnen het hele bedrijf. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat eindgebruikers steeds afzonderlijke inloggegevens moeten invullen voor de verschillende applicaties die zij gebruiken.

De oplossingen Einstein Data Detect en Customer Identity Plus zijn deze zomer beschikbaar. Dynamic Interactions wordt aan het einde van dit jaar verwacht. DevOps Center is nu beschikbaar in een pilot en komt naar verwachting in Q2 van 2022 algemeen beschikbaar.

