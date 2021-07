Microsoft maakt Power Apps-abonnementen goedkoper

Microsoft maakt binnenkort de licenties van zijn suite van low-code applicatie-ontwikkelingstools Power Apps en aanverwante Power Apps-portals goedkoper. De techgigant wil hiermee de toegang tot deze tools en omgevingen makkelijker maken.

Microsoft introduceert per 1 oktober 2021 goedkopere abonnementen voor zijn Power Apps suite van low-code applicatie-ontwikkelingstools, voor de afzonderlijke Apps en voor de Power Apps-portals. Met deze prijsverlaging wil de techgigant de toegang tot deze low-code tools vergemakkelijken. Of nu een klein aantal ontwikkelaars deze tools gaan gebruiken of dat ze op grote schaal worden toegepast, bedrijven betalen straks één lage prijs.

Microsoft Power Apps is een suite met applicaties, diensten, connectors en een dataplatform waarmee klanten snel applicaties kunnen ontwikkelen. Deze applicaties kunnen vervolgens worden verbonden met het onderliggende zakelijke dataplatform Microsoft Dataverse of andere on- en off premises databronnen. Denk hierbij onder meer aan SharePoint, Microsoft 365, Dynamics 365 en SQL Server.

Nieuwe licentie-opzet

In de nieuwe licentie-opzet gaat het Power Apps per eindgebruiker-abonnement 20 dollar per maand/eindgebruiker kosten. Dit is nu nog 40 dollar per maand. Het abonnement kan als Volume Licensing (VL), voor cloudleveranciers (SCSP) en als directe online oplossing direct bij Microsoft worden afgenomen. Er zijn geen minimumvereisten voor de afname van het aantal licenties of andere aankoopvereisten. Eindgebruikers blijven over alle gebruiksrechten beschikken, inclusief het draaien van een ongelimiteerd aantal applicaties en portalomgevingen.

Het Power Apps per applicatie-abonnement gaat 5 dollar per eindgebruiker/applicatie per maand kosten. Dit was eerder 10 dollar. Ook dit abonnement is beschikbaar via Microsoft voor VL-, CSP- en online afname. Ook hiervoor gelden geen minimale of andere aankoopvereisten.

Rechtenveranderingen

Naast een reductie in de prijs van de abonnementen, worden ook de rechten van eindgebruikers in het per-applicatie-abonnement vanaf 1 oktober aangepast. Klanten krijgen nu toegang tot één Power App of Portal in plaats van nu twee Apps en één Portal. Deze wijziging moet klanten die eindgebruikers slechts één app per keer toegang willen geven, meer flexibiliteit bieden. Klanten die voor 1 oktober een per-applicatie abonnement hebben afgesloten, blijven gedurende de duur van het contract toegang houden tot hun twee applicaties en één portal per eindgebruiker.

Verder is onlangs de login-capaciteit voor de Power Apps portals goedkoper gemaakt. Dit is vooral goed nieuws voor afnemers van grote aantallen sessies. De kortdurende korting geldt voor de recent toegevoegde Tier 4-abonnementen, voor meer dan 25.000 logins per maand, en de Tier 5- abonnementen voor meer dan 100.000 logins/maand. De login-capaciteit voor Tier 5 kost nu bijvoorbeeld 12 dollar per unit/maand. Wel gelden hiervoor minimum unit-hoeveelheden en mogelijke andere voorwaarden.

Kortingsactie

Microsoft zorgt er wel voor dat mogelijke klanten hun aanschaf van Power Apps niet tot 1 oktober uitstellen. Vanaf 1 juli tot 30 september worden de huidige abonnementen dan ook tegen korting aangeboden. Het Power Apps per gebruiker-abonnement is nu beschikbaar voor 12 dollar per gebruiker/maand. Wel geldt hiervoor een minimum afname van 5.000 licenties. Het per app/gebruiker-abonnement kost nu tijdelijk 3 dollar per app/gebruiker. Voor dit laatste abonnement geldt een minimumafname van 200 licenties.