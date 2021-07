Microsoft blijft Power Apps-oplossingen versimpelen

Microsoft blijft bezig zijn Power Apps low-codeplatform en de onderliggende applicaties te versimpelen. Inmiddels is er een preview beschikbaar van Microsoft Custom Pages die twee verschillende Power Apps combineert.

Met het uitbouwen van zijn Power Apps-portfolio wil Microsoft voldoen aan de groeiende vraag naar dit soort low-codeplatforms. Met de introductie van Microsoft Custom Pages wil de techgigant gebruikers een enkele oplossing geven voor op Canvas gebaseerde applicaties en applicaties op basis van modellen.

De nu uitgebrachte tool helpt ontwikkelaars beter te bepalen welke soort applicatie zij kunnen ontwikkelen als zij daarvoor door een Power App worden bevraagd. Een Canvas-applicatie heeft vaak een scherm waarop zich onderdelen bevinden als knoppen, tekst en kaarten die vervolgens op een ontwerpoppervlak kunnen worden samengesteld. Een Model-applicatie is weer ingewikkelder samen te stellen voor mensen die weinig van applicatieontwikkeling afweten.

Functionaliteit Custom Pages

Custom Pages geeft vooral voor op modellen gebaseerde applicaties meer functionaliteit. De tool voegt onder meer functionaliteit van Canvas-applicaties aan model-applicaties toe. Op deze manier kunnen niet-gespecialiseerde ontwikkelaars makkelijker dit soort applicaties bouwen en/of samenstellen. De Custom Pages-tool binnen Microsoft Power Apps creëert hiermee eigenlijk een soort hybride applicatie die de beste eigenschappen van beide soorten applicaties combineert. Natuurlijk kunnen ook afzonderlijke Canvas en model-applicaties worden gemaakt.

Microsoft Custom Pages heeft ook een nog in preview bevindende ontwerpomgeving. Hiermee kunnen ontwikkelaars nu pagina’s aan een applicatie toevoegen die of uit tabellen of uit dashboards bestaan, maar ook meer klassieke ontwerpen als entities, dashboards en business processen. Deze ontwerpomgeving moet in ieder geval worden gebruikt als modelgebaseerde applicaties worden ontwikkeld.

Toepassing en ontwikkeling

Microsoft geeft aan dat de tool vooral kan worden gebruikt voor het maken van model-applicaties. Deze soort applicaties zijn vooral geschikt voor onder meer de Dynamics 365 van de techgigant. Microsoft Custom Pages voor Power Apps is nog wel in ontwikkeling, dus ontwikkelaars moeten erop voorbereid zijn dat er nog grote veranderingen komen en dat bepaalde functionaliteit niet of niet goed werkt.