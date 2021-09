VMware lanceert bèta van applicatieontwikkelplatform voor Kubernetes

VMware komt met een bèta-versie van het nieuwe Tanzu Application Platform voor Kubernetes. Hiermee kunnen ontwikkelaars makkelijker applicaties ontwikkelen en uitrollen op Kubernetes clusters.

Het ontwikkelplatform is gebaseerd op technologie van het sinds enkele jaren in VMware geïntegreerde Pivotal Software. De nu uitgebrachte VMware-oplossing bouwt voort op de Spring Initializr tooling van Pivotal, voor het automatisch aanmaken van nieuwe projecten voor het bouwen van Java-applicaties via het Spring framework.

Set van componenten en basistemplates

Het Tanzu Application Platform geeft ontwikkelaars een set voorbepaalde componenten en basistemplates die op de nu al bestaande Application Accelerators for VMware Tanzu zijn gebaseerd. Met het n bèta beschikbare platform krijgen ontwikkelaars een complete geïntegreerde software supply chain voor het verbeteren van hun productiviteit. Dit in plaats van dat zij een zak met verschillende onderdelen krijgen die zij moeten samenstellen en combineren met een hoop YAML-bestanden voor het bouwen van de applicaties.

Doel van deze software supply chain is ontwikkelaars te helpen met het in de steigers zetten van het hele applicatieproces en tegelijkertijd het hele bouwproces voor containers te automatiseren. De diverse teams die bij het applicatieontwikkelproces komen kijken, zoals security en compliance, kunnen op hetzelfde moment met de verschillende tools ook hun eigen ‘meningen’ aan de applicaties toevoegen. Hierdoor hoeven de ontwikkelaars zich niet ook op deze terreinen te focussen en kunnen zo eenvoudiger hun code in productie brengen, geeft VMware aan. Ook maakt het platform het mogelijk in ontwikkeling zijnde applicaties op ieder moment eenvoudig te testen.

De software supply chain bestaat uit verschillende tools, zoals een Tanzu Build Service voor het bouwen van container images met behulp van cloud-native buildpacks en een declaratieve image-configuratie. Hierdoor blijven de containers up-to-date zonder bemoeienis van de ontwikkelaars. Ook is Cloud Native Runtimes voor VMware Tanzu beschikbaar dat native Kubernetes middleware voor serverless computing frameworks inzet voor het maken van event-driven applicaties. Verder is er ook een API-portal voor het ontdekken, beheren en publiceren van API’s en een Application Live View for VMWare Tanzu om de gezondheidsstatus van de applicaties in de gaten te houden.

Het in bèta uitgebrachte VMware Tanzu Application Platform kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van applicaties die op clusters van iedere Kubernetes-distributie kunnen worden uitgerold.