Oracle brengt Java Development Kit 17 uit

Oracle lanceert nieuwe JDK 17, de eerste met meerjarensupport sinds JDK 11 drie jaar geleden.

Oracle heeft de nieuwste versie van de Java Development Kit, versie 17 – JDK 17 – uitgebracht. Het is de eerste met meerjarensupport sinds JDK 11 van drie jaar terug. Normaal worden tussentijdse updates slechts tot de volgende ondersteund, maar voor de meerjarenversies is dat acht jaar.

Ook de open-source implementatie van Java 17, OpenJDK 17, is nu verkrijgbaar. Dit is gelicentieerd onder de Gnu Public License, versie 2 (GPLv2). Oracle JDK 17 en toekomstige JDK-releases worden echter geleverd onder Oracle’s No-Fee Terms and Conditions (NFTC)-licentie. Dit is een gratis te gebruiken licentie voor Java 17. Deze blijft een heel jaar geldig na de volgende LTS-release. Daarna valt Java 17 onder de Oracle Technology Network License. Geen van beide zijn strikt genomen open-sourcelicenties.

“Technisch gezien bevat de nieuwe versie van Java duizenden prestatie-, stabiliteits- en beveiligingsupdates,” stelt ZDNet. Het wordt ook geleverd met 14 GEP’s, Java-taal- en platformverbeteringen, die bedoeld zijn om ontwikkelaars te helpen productiever te zijn.

Er is ook wat verdenen: de Java Applet Application Programming Interface (API), die bijna vanaf het begin deel uitmaakte van Java, is niet meer. De ooit popularie maar bizonder onveilige applet-browserplug-in was al verwijderd in JDK 11, maar in deze update zijn ook de laatste sporen zo goed als weg. Alle details van de nieuwe update