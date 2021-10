Zebrium lanceert on-premise tool voor loganalyse en probleemoplossing

Zebrium presenteert tijdens KubeCon de nieuwste release van zijn incident response SaaS. Volgens Zebrium is de SaaS sneller, gebruiksgemakkelijker en via Kubernetes containers in lokale omgevingen uit te rollen, wat een privacyconforme methode biedt voor probleemanalyse- en oplossing op basis van software logs.

Zebrium is een machine learning tool voor het uitlezen van logs en oplossen van daaruit waargenomen softwareproblemen. De logs van applicaties in elke programmeertaal, waaronder PHP, Python, Java en C++, worden ondersteund. De software draait in de meeste veelgebruikte platformen, waaronder Kubernetes en Linux.

Vandaag, tijdens het pre-event van KubeCon North America 2021, presenteert Zebrium een nieuwe release. Met de release wordt het mogelijk om Zebrium als Kubernetes app in on-premise-omgevingen uit te rollen. Zebrium is met een enkele Helm command (veelgebruikte packet manager voor Kubernetes) te installeren.

Waarom?

Een belangrijke introductie, want de logs van applicaties en diensten kunnen persoonsgegevens als namen, adressen en creditcardgegevens bevatten. Om logs privacyconform te kunnen verwerken met automatiserende incident response software als Zebrium, dienen organisaties aan een van twee voorwaarden te voldoen. Of de persoonsgegevens worden uit elke log gefilterd – of de logs worden op beveiligde, on-premise locaties opgeslagen. On-premise is vaak de gangbare optie, en komt met de nieuwe release van Zebrium in handbereik te liggen.

Nieuwe koppelingen

Zebrium heeft open API’s. Daarmee kan de SaaS op elke denkbare applicatie worden aangesloten. Om aansluitingen op veelgebruikte software te vereenvoudigen, introduceert de recente release een reeks nieuwe, klaargemaakte koppelingen met PagerDuty en Opsgenie (veelgebruikte software voor incident response), AppDynamics (monitoringtool van applicaties én volledige infrastructuren) en Slack (bijvoorbeeld voor de automatische communicatie over incidenten en oplossingen).