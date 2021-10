Nieuwe Mattermost release beoogt de efficiëntie van DevOps-teams

Mattermost onthult tijdens KubeCon een reeks updates van zijn open source collaboration platform. Met het oog op een enkel platform voor alle communicatie, workflow- en projectmanagement van DevOps-teams, introduceert de ontwikkelaar alternatieve tools voor eerdere integraties als Slack, Trello en Notion.

De eerste release van Mattermost kwam in 2015 tot stand. Zes jaar later dient de software als een platform voor de dag- en langetermijnprocessen van ontwikkelaars.

Daartoe behoort chat-, stem- en videocommunicatie, bestandsdelen en het highlighten van code in meerdere programmeertalen. Ook projectmanagement vormt een onderdeel. Daarnaast stelt Mattermost gebruikers in staat om workflows en taken te automatiseren op basis van klaargemaakte koppelingen met veelgebruikte tools als Jira, GitHub, PagerDuty en Slack. Een open API en app framework biedt de mogelijkheid om applicaties naar wens te integreren, iets wat in meer dan 4.000 gebruiksklare community-integraties resulteerde.

Op KubeCon NA 2021 introduceert Mattermost een reeks ingebouwde alternatieven voor tools als Slack, Trello en Notion. De toevoegingen dienen ter verbetering van sprints, release management en incident resolution.

Een antwoord op tool fragmentation

Daarmee mikt Mattermost een verbetering op de productiviteit van ontwikkelaars. Hoognodig, meent Ian Tien, mede-oprichter en CEO. “We vernemen regelmatig van R&D-teams dat 40 procent van de werkweek verloren gaat aan tool fragmentation, handmatige taken, fragiele workflows en de uitval van processen.”

Centralisatie is Mattermost’s antwoord op de laatstgenoemde problematiek. Applicaties, tools, workflows, het toebedelen en (automatische) afstrepen van individuele verantwoordelijkheden: alles hangt samen.

Leidinggevenden en bestuurders behouden controle over het gebruik van applicaties, terwijl de optie om deze applicaties te ontleden, verbinden en voor geautomatiseerde workflows te gebruiken behouden blijft.

Deployment

De vandaag aangekondigde nieuwe release verstevigt de mogelijkheid om Mattermost als on-premise en single-tenant cloud instance uit te rollen. Installatie kan via Ubuntu, Debian, Red Hat Enterprise Linux, Kubernetes en een combinatie van Ubuntu en Docker.