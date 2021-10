Splunk breidt Observability-portfolio stevig uit

Nieuwe mogelijkheden in Observability-aanbod van Splunk moeten ontwikkelaars nog meer inzicht geven in de prestaties van applicaties en in eventuele problemen die opgelost moeten worden.

DevOps-teams hebben het de afgelopen paar jaar nog wat drukker gehad dan voor die tijd. Een goed inzicht in de prestaties en uitdagingen die applicaties en aanverwante processen met zich meebrengen is alleen maar belangrijker geworden. Dat is waar Splunk zich met haar relatief nieuwe Observability Cloud op richt. Om er zeker van te zijn dat nieuwe (en bestaande) applicaties optimaal functioneren, van het front-end tot het back-end, en dus een optimale gebruikerservaring bieden, is inzicht noodzakelijk. Dit gaat voorbij aan klassieke monitoring en APM, waar je vaak niet de fijnmazigheid krijgt die je nodig hebt.

Je zou observability kunnen zien als de basis voor moderne monitoring. Zonder dat alle onderdelen goed inzichtelijk zijn, kun je niet effectief monitoren. Je gebruikt allerlei data om dit te bewerkstelligen. Naast logs kun je ook denken aan traces en metrics. Observability betekent dat je daadwerkelijk inzicht krijgt in wat die data nu precies zeggen over de prestaties van applicaties.

Nieuwe observability features

Splunk richt zich met het Observability-portfolio niet alleen op nieuwe code waar DevOps teams mee aan de slag zijn. Ook bestaande applicaties krijgen de nodige aandacht. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe AlwaysOn Profiling for Splunk APM, dat vandaag tijdens .conf21 wordt geïntroduceerd. Hiermee kun je op het niveau van de code inzicht krijgen in het functioneren van een dergelijke applicatie. Het idee is dat je hierdoor eventuele knelpunten kunt traceren in oplossen. Daarnaast kun je ermee kijken of er mogelijkheden zijn op het gebied van optimalisatie en kostenbesparingen. Blijven we even bij Splunk APM, dan zien we ook een verbeterde Database Visibility-component. Hiermee kun je volledig automatisch trage queries aan de databases opsporen.

Splunk RUM for Mobile Applications richt zich juist weer op hoe eindgebruikers een applicatie in de praktijk gebruiken. In dit geval gaat het zoals de naam al aangeeft om mobiele applicaties. Deze nieuwe feature was al in preview, maar komt nu algemeen beschikbaar. Hij biedt prestatiemonitoring en probleemoplossing voor mobiele applicaties op iOS en Android. Met de algemene beschikbaarheid van Splunk Observability Cloud for Mobile kunnen technici en ontwikkelaars vanaf een mobiel device inspringen op incidenten.

Meer integraties

Splunk heeft uiteraard meer bedrijfsonderdelen dan alleen observability. Het koppelen van observability aan die onderdelen kan ook de nodige meerwaarde bieden. Vandaar dat Splunk aankondigt dat er een integratie is tussen Splunk Log Observer en Splunk Enterprise. Deze nieuwe feature is op dit moment in preview. Het idee erachter is dat de Observer-interface nu gebruikt kan worden om alle logs in het Splunk-platform te verkennen en problemen op te lossen. Als klant kun je nu centraal aan de slag met je loggegevens en kun je belangrijke verbanden leggen die je eerder wellicht gemist zou hebben.

Uiteindelijk draait het bij wat Splunk doet niet alleen maar om data vergaren, maar vooral toch ook om deze data snel om te zetten in inzichten en acties. Vandaar dat Splunk met nieuwe out-of-the-box dashboards komt. Je kunt na eerste installatie meteen aan de slag. Met Splunk Infrastructure Monitoring AutoDetect kun je verder ook meteen afwijkingen in je infrastructuur opsporen. Dat versnelt de on-boarding van het Splunk-platform als het goed is ook weer. De Splunk App for Content Packs biedt gebruikers verder ook de nodige hulpmiddelen om snel van start te kunnen. De app bevat zoekopdrachten en dashboards voor veelgebruikte IT-infrastructuur, apps en diensten. Voorbeelden zijn Microsoft 365 en APM-tools van derde partijen.

Al met al behoorlijk wat nieuwe zaken op het gebied van observability dus. Wat ons betreft interessant is dat er nu al voorbij observability binnen de code van applicaties gekeken wordt door Splunk. Een feature zoals Splunk Infrastructure Monitoring AutoDetect geeft aan dat de software meer kan. Dat is uiteindelijk ook wat klanten verwachten. Aangezien Splunk toch kan beschikken over de data, is het vrij logisch en waarschijnlijk ook niet extreem complex om dit soort functionaliteit toe te voegen. Het maakt Splunk als geheel uiteraard ook relevanter voor de klanten. En dat wil het bedrijf vanzelfsprekend maar al te graag zijn.