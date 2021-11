Linux brengt laatste LTS-kernelversie uit voor 2021

Met versie 5.15 is weer veel functionaliteit toegevoegd aan de Linux-kernel. Ook is het de laatste LTS-versie voor dit jaar.

De nieuwe release van de Linux-kernel brengt volgens Linus Torvalds veel nieuwe functionaliteit in een ‘kalm’ ontwikkelingsproces. Dit ondanks de ophef van ontwikkelaars over de zogenoemde ‘Werror’-actie van de hoofdontwikkelaar. Werror refereert aan de ophef nadat Torvalds besloot de Makefile voor het compileren van de kernel te wijzigen. Hierdoor zouden waarschuwingen als fouten worden behandeld. Torvalds moest deze wijziging verzachten na klachten van ontwikkelaars dat zij te maken kregen met te veel build failures. De hoofdontwikkelaar gaf later zichzelf de schuld van al deze problemen.

NFTS-driver definitief geïntegreerd

In versie 5.15 van de Linux-kernel is een belangrijke toevoeging de voltooiing van een lang merge-proces van een nieuwe kernel driver voor NFTS. De driver is afkomstig van Paragon Software. De complexiteit van de code en dat deze softwareleverancier een nieuwkomer was op het gebied van het aanbieden van kernel-code voor Linux maakten dat dit merge-proces lang duurde. Uiteindelijk is het dan toch gelukt.

Een andere belangrijke nieuwe eigenschap is de komst van Data Access Monitor (DAMON). Deze technologie van oorspronkelijk Amazon kan worden gebruikt voor geavanceerd optimaliseren van het geheugenbeheer. De tool is accuraat, lichtgewicht en schaalbaar en lost onder meer problemen op met core-mechanismes in de huidige kernel.

Overige functionaliteit

Andere toegevoegde functionaliteit aan de Linux-kernel v5.15 is onder meer een Input Output Memory Management Unit (IOMMU) voor de Device Address Resolution Table (DART) van de M1-chip van Apple en een driver voor de Intel Alchemist GPU. Ook is de SMB3 file server ksmbd van Samsung nu aan de Linux-kernel toegevoegd.

LTS-ondersteuning voor v5.15

Versie 5.15 is de laatste versie van dit jaar die Long Term Support (LTS) krijgt. De Linux-kernelversie zal tot eind oktober 2023 worden ondersteund wanneer het zijn end-of-life-status bereikt. Verwacht wordt dat dit jaar ook nog versie 5.16 van de Linux-kernel het licht zal zien, maar deze versie krijgt geen LTS-ondersteuning.

Toegevoegde functionaliteit in versie 5.16 is waarschijnlijk de integratie van FUTEX2 van leverancier Collabora. Deze toevoeging moet vooral gunstig zijn voor de Wine- en Proton (Steam Play)-implementaties van de Windows API WaitMultipleObjects.