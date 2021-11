Red Hat Enterprise Linux 9 Beta live, vooral compiler-updates

Red Hat maakt de Red Het Enterprise Linux (RHEL) 9 Beta beschikbaar. Met de nieuwste versies van compilers en programmeertalen versterkt RHEL’s positie als Linux distro voor developers en andere IT-professionals.

RHEL 9 Beta is door iedere bestaande gebruiker uit te proberen. De eerdere introductie van RHEL 8.5 Beta nam de benodigdheid van een betapas weg. We delen een selectie van de meest meldenswaardige toevoegingen.

GCC11

De RHEL 9 Beta bevat een geüpdatete GCC system compiler: GCC 11. De compiler ondersteunt programmeertaal C++ 17 in plaats van C++ 14. Een meldenswaardig voordeel is de aanwezigheid van ‘-fanalyzer’, een zogeheten static analysis-functie voor code in C++. Bij gebruik van de functie hoeft een programma niet uitgevoerd te worden om informatie over veiligheid en werkzaamheid op te halen.

LTO

Ook de inschakeling van LTO (Link Time Optimization) komt C++-programmeurs tegemoet. De functie behoort tot GCC en doet zich aan bij de laatste stap van het maken van C-programma’s: linking. Waar GCC zonder LTO de bouwstenen waaruit een programma is opgebouwd (bijvoorbeeld libraries en object files) afzonderlijk optimaliseert, is de compiler dankzij LTO in staat om het volledige programma als referentie te gebruiken om elk onderdeel te optimaliseren. Het gevolg: applicaties draaien een stukje sneller, nemen minder ruimte in en bestaan uit broncode die nauwkeuriger is in te zien.

Python 3.9

RHEL 8’s 3.6-versie van Python is in de RHEL 9 Beta geüpdatet naar 3.9. Niemand verwoord de details van de nieuwere versie beter dan de ontwikkelaar zelf, dus verwijzen we voor een nauwkeurig overzicht naar dit document. Kortgezegd introduceert de release timestamps die automatisch rekening houden met tijdzones, een methode om prefixes en suffixes effectiever uit strings te verwijderen en een middel voor het samenvoegen van dictionaries.

Go 1.16 en Rust 1.54

Daarnaast introduceert Red Hat recentere versies van programmeertalen Go en Rust. Go 1.16 bevat een makkelijkere methode voor het verbinden van databestanden en Go-programma’s. Ook zou het beheren van dependencies eenvoudiger zijn. Rust 1.54 is volgens Red Hat bij uitstek geschikt voor het schrijven van vermogende programma’s met een laag geheugenverbruik.

In aanvulling op de bovengenoemde compiler- en programmeertaalupdates introduceert Red Hat meer keuze onder Node.js- en PostgreSQL-versies.