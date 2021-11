Twitter komt met forse updates voor ontwikkelaars

Twitter geeft met een update ontwikkelaars meer toegang tot de data op het social mediaplatform. Hierdoor kunnen ontwikkelaars makkelijker eigen oplossingen maken voor het veiliger voeren van Twitter-conversaties en het beter beheren van content.

Twitter wil sinds enkele jaren het voor eindgebruikers makkelijker maken zelf te kunnen bepalen welke content zij in hun twitter feeds zien. Ook wil de social mediagigant het mogelijk maken dat gebruikers nieuwe ingangen gebruiken voor het delen van hun content op het platform.

Toegang tot 2 miljoen Twitter-berichten

Ontwikkelaars krijgen hiervoor binnenkort gratis toegang tot tussen de 500.000 tot 2 miljoen Twitter-berichten per maand via de nieuwe Twitter API v2. Met deze data kunnen zij vervolgens applicaties ontwikkelen die het mogelijk maken de stroom Twitter-berichten aan te passen naar eigen interesses. Toegang is beschikbaar in drie tiers: Essential, Elevated en Managed.

Meer use cases

Twitter gaat ook meer use cases openstellen voor zijn data via een update van zijn Developer Policy. Hierdoor kunnen ontwikkelaars straks ook op basis van de Twitter-data applicaties ontwikkelen die direct met het social mediaplatform concurreren. Denk daarbij aan diensten als Block Party die Twitter-gebruikers in staat stellen om content die zij niet willen zien weg te filteren. Ook kunnen partijen straks betere tools ontwikkelen voor het doorzoeken van Twitter-berichten en aanverwante diensten als de live audio-omgeving Twitter Spaces.

Transparantie

Met het verder toegang geven tot data, beantwoordt Twitter aan de toenemende druk op social mediaplatforms voor meer transparantie. Zeker als het gaat om hoe de gebruikte algoritmes bepaalde content naar boven halen. Ook moet meer transparantie leiden tot een betere bestrijding van haatdragede en andere schadelijke content.

De Twitter AP v2 is nu beschikbaar.