Microsoft introduceert preview load testing-dienst Azure Load Testing

Microsoft heeft onlangs de preview uitgebracht van zijn Azure Load Testing-dienst. Met de beheerde dienst kunnen ontwikkelaars en testers hun applicaties testen voor het verbeteren van de prestaties en schaalbaarheid.

Met load testing software kunnen ontwikkelaars hun applicaties, websites, databases of netwerken blootstellen aan hoge volumes aanvragen. Hiermee kunnen zij inzicht krijgen in hoe de prestaties en de schaalbaarheidsmogelijkheden functioneren met een groot aantal gelijktijdige eindgebruikers. De ontwikkelaars kunnen via de software diverse scenario’s implementeren om te kijken welke resultaten dit oplevert. Op basis daarvan kunnen zij de geteste omgevingen of applicaties aanpassen voor betere prestaties en voor iedere omgeving.

Introductie Azure Load Testing

Met de introductie van de beheerde dienst Azure Load Testing zorgt de techgigant ervoor dat klanten deze stresstesten makkelijker kunnen uitvoeren, zonder dat zij daarvoor een complexe infrastructuur moeten inrichten. Met de beheerde dienst kunnen ontwikkelaars daarnaast open-source Apache JMeter scripts gebruiken voor het verkrijgen van inzichten waarop zij direct kunnen handelen. Op deze manier kunnen zij op grote schaal prestatieproblemen aanpakken.

Azure workloads

Vanzelfsprekend is Azure Load Testing ook bedoeld voor meer inzicht in de prestaties van applicaties en andere oplossingen die specifiek op de Azure public cloud draaien. Hiervoor biedt Azure Load Testing diverse integraties met andere Azure-tooling. Hiermee krijgen ontwikkelaars inzicht in hoe verschillende loadscenario’s invloed hebben op alle onderdelen van applicaties. Daarnaast kunnen zij de testresultaten van verschillende load tests met elkaar vergelijken en zo veranderingen in tijd waarnemen.

Integraties

De belangrijkste Azure-integratie is die met Azure Monitor. Dit is een monitoring tool voor applicaties, infrastructuur en netwerkomgevingen. Volgens de techgigant is deze integratie, inclusief de tools Application insights en Container insights, geschikt voor het verzamelen van details voor Azure-diensten. De meetgegevens die de tool oplevert, worden vervolgens zichtbaar gemaakt in het dashboard van Azure Load Testing.

Azure Load Testing helpt ook voor het integreren van load testing binnen CI/CD-processen van ontwikkelaars. Hiermee kunnen prestatieproblemen worden opgelost voordat applicaties in productie worden genomen. Via integraties met GitHub actions en Azure Pipelines kan een ‘baseline’ worden vastgesteld en duidelijke pass/fail-criteria worden aangegeven om terugvallen in prestaties van iedere build vast te stellen.

Azure Load Testing is nu in preview beschikbaar en kost ongeveer 8,60 euro per maand inclusief 50 virtuele gebruiksuren per maand. Meer gebruiksuren zijn los verkrijgbaar.