Apple Swift Playgrounds v4 helpt makkelijker te coderen in Swift

Apple heeft onlangs versie 4 van Apple Swift Playgrounds uitgebracht. De tool helpt bij het leren van de Apple-programmeertaal Swift. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld studenten makkelijker applicaties voor iPhones en iPads ontwikkelen.

Met de nieuwe versie van Swift Playgrounds kunnen gebruikers leren omgaan met het coderen in de open-source taal van Apple Swift of hun vaardigheden in deze programmeertaal verbeteren. Vervolgens kunnen zij sneller en makkelijker applicaties voor iPhones en iPads ontwikkelen. Dit kan direct op een iPad.

Realtime code-preview

De tool biedt alle functionaliteit voor een visueel ontwerp van een applicatie met de SwiftUI. Daarnaast kunnen ontwikkelprojecten in Swift Playgrounds of Xcode worden geopend en aangepast. In versie 4 krijgen gebruikers de mogelijkheid te zien hoe veranderingen in de onderliggende code effect hebben op applicaties. Hiervoor is een realtime code preview geïntroduceerd. Dit is zelfs mogelijk in een binnen iCloud gedeeld project. Op deze manier kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aan een project werken en daar direct het resultaat van zien.

Overige functionaliteit

De nieuwe versie maakt het ook mogelijk code naar de App Store te uploaden. Versie 4 van Swift Playgrounds beschikt nu over functionaliteit die applicaties direct naar App Store Connect brengt. Een andere toevoeging zijn slimme inline suggesties voor code. Dit moet het makkelijker maken snel code te schrijven, maar ook makkelijker de syntax en de best pratcices te leren.

Verder heeft Swift Playgrounds v4 ook een Snippets Library gekregen. In deze ‘bibliotheek’ staan honderden gebruiksvriendelijke SwiftUI controls, symbolen en kleuren. Deze zijn voor projecten te gebruiken. Hierdoor moeten gebruikers in staat zijn snel te starten met het ontwikkelen van hun applicaties.

Versie 4 van Swift Playgrounds vereist de meest recente versie van iPadOS, versie 15.2. De tool kan gratis uit de App Store worden gedownload en is ook beschikbaar voor Mac desktops en laptops.