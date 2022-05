Sysdig lanceert Sysdig Advisor, een tool voor het troubleshooten van problemen in Kubernetes-omgevingen.

Sysdig onthult de tool op KubeCon 2022, de jaarlijkse conference van de Cloud Native Computing Foundation. Techzine is op locatie in Valencia, Spanje. In dit overzicht vind je het belangrijkste nieuws.

Sysdig ontwikkelt twee softwareproducten. Het ene richt zich op het vinden van kwetsbaarheden. Het andere, een platform genaamd Sysdig Monitor, helpt bedrijven bij het opsporen en oplossen van technische problemen in Kubernetes-implementaties. De onlangs onthulde Sysdig Advisor-tool is beschikbaar als onderdeel van Sysdig Monitor.

Sysdig Advisor

Harry Perks, Principal Product Manager bij Sysdig, beschreef de tool in een blogpost. “Met Kubernetes bieden operations-teams een omgeving waar development-teams applicaties kwijt kunnen. Soms hebben deze teams een gebrek aan vaardigheden. Gaat het mis, dan worden er service-level agreements geschonden. Dat kost geld.”

Sysdig Advisor tackelt het probleem. De tool detecteert technische problemen in Kubernetes-omgevingen en prioriteert op volgorde van ernst. Organisaties zullen de oplossingen zelf moeten zien te vinden. Advisor heeft een ondersteunende rol. De tool trackt logs en presenteert opmerkelijke gebeurtenissen die plaatsvinden voor een storing. Advisor wijst aan welke componenten zijn beïnvloed door een storing en haalt artikelen met mogelijke oplossingen op.

Advisor is direct en kosteloos beschikbaar voor bestaande klanten van Sysdig Monitor.