Microsoft werkt aan meerdere tools en frameworks voor het ontwikkelen van crossplatform apps op Windows. De organisatie vertelde meer over de belangrijkste projecten tijdens Build 2022, haar jaarlijkse developer conference.

Volgens een survey van Statista was Windows in de afgelopen vier jaar het populairste besturingssysteem onder developers. Ongeveer 60% van de ondervraagden had een voorkeur voor Windows. Linux staat op nummer twee (circa 50%) en macOS op drie (circa 45%).

Microsoft ontwikkelt diverse tools voor de ontwikkeling van crossplatform apps. Tijdens Build 2022 ging het dieper in op de SDK’s en frameworks die onlangs in Windows zijn toegevoegd.

Linux, Android en meer

Voor C++ developers ontwikkelt Microsoft een nieuwe versie van de Windows App SDK, een toolkit voor C# en C++ apps. Windows App SDK 1.1 is momenteel per preview beschikbaar. De officiële release volgt op de korte termijn. De update introduceert nieuwe API’s en opties voor push notifications.

Voor crossplatform developers introduceert Microsoft de .NET Multi-platform App UI (MAUI). Dit framework is direct beschikbaar. MAUI maakt het mogelijk om apps voor Android, iOS, macOS en Windows te ontwikkelen met een centrale codebase.

Ook Progressive Web App (PWA) is direct beschikbaar. PWA biedt meerdere functies voor de ontwikkeling van webapps. In een andere hoek vind je WebView2, een toolkit voor het embedden van webcontent in Windows apps.

Tot slot werden Windows Subsystem for Linux (WSL) en Windows Subsystem for Android (WSA) onlangs vernieuwd. De subsystems maken het mogelijk om Linux en Android op Windows te draaien. Het alternatief is een virtuele machine of dualboot setup, maar die methodes kosten geld. De subsystems zijn gratis. WSL is inmiddels op de Microsoft Store beschikbaar.

Open Microsoft Store

Ook onthulde Microsoft meerdere aanpassingen van de Microsoft Store. Het publiceren en promoten van apps wordt een stukje makkelijker. Ten eerste is de wachtlijst voor Win32 apps geschrapt. Nieuwe apps zijn per direct welkom. Ten tweede maakt Microsoft het mogelijk om advertenties op de Microsoft Store te kopen en plaatsen.

Daarnaast is de Amazon Appstore binnenkort beschikbaar voor gebruikers buiten de VS. De Amazon Appstore brengt meer dan 1.000 Android apps naar Windows. Amerikanen hebben sinds februari 2022 toegang, maar de rest van de wereld moet het zonder doen. Microsoft breidt de Amazon Appstore voor het einde van het jaar uit naar Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk.

Nederland moet wachten, maar de uitbreiding is een goed teken. De kans is groot dat Nederland vanaf volgend jaar in aanmerking komt. Ook voor die tijd is het mogelijk om Android apps op Windows 11 te draaien. We schreven onlangs een handleiding voor gebruikers buiten de VS: ‘dit is hoe je Android apps op Windows 11 draait‘.