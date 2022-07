Microsoft heeft zijn Windows Subsystem for Android (WSA) een grote update gegeven. Het networking-component is verbeterd.

Volgens de techgigant biedt de laatste versie van WSA een aantal belangrijke nieuwe updates. De versie moet voor meer betrouwbaarheid op het platform zorgen. Met WSA Microsoft kunnen eindgebruikers Android-applicaties uit de preview van de Amazon App Store op Windows 11 devices draaien. De oplossing wordt vooralsnog alleen in de Verenigde Staten ondersteund.

WSA draait in een bestaande Hyper-V virtuele machine met open-source Windows device interfaces. Denk daarbij aan een toetsenbord of een muis. WSA is gelijkwaardig aan Windows Subsystem for Linux (WSL), een bestaande tool die eveneens in een vm draait.

Meer functionaliteit Advanced Networking

De meest interessante vernieuwing in de laatste WSA-versie is Advanced Networking. Deze functie maakt het mogelijk compatibele Andriod apps te gebruiken voor het verbinden van slimme devices als camera’s en speakers die hetzelfde netwerk als de pc gebruiken.

In eerste instantie was de functie alleen beschikbaar voor x86-processors, zoals die van Intel en AMD. Met de nieuwe update is de functie ook beschikbaar voor Arm-processors. Daarnaast is Advanced Networking voorzien van IPv6- en VPN-connectiviteit. Dit moet de netwerkfunctionaliteit van het subsystem flink verbeteren, aldus Microsoft.

Ook beschikt WSA nu over hetzelfde IP-adres als de host machine. Voorheen had WSA een eigen IP-adres. Deze verandering is zichtbaar in de ontwikkelomgeving van de WSA Settings-app. Hierin is het IP-adres van de WSA virtuele machine verwijderd.

Alleen in VS

Nog niet alle gebruikers kunnen profiteren van de functionaliteit die WSA biedt. Alleen eindgebruikers in de VS kunnen Android-apps uit de Amazon App Store-preview installeren. Windows-gebruikers in Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk kunnen de preview eind dit jaar testen.

