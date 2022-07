New Relic, leverancier van observability software, overweegt zichzelf aan private investeerders te verkopen. Dit stelt Reuters op basis van gesprekken met ingewijden. Door zich te laten overnemen zou het bedrijf een sterkere positie op de application performance monitoring (APM)-markt kunnen krijgen.

Volgens Reuters is de softwarespecialist druk bezig met het inhuren van financiële experts om zich te laten overnemen door private investeringsmaatschappijen. Welke private investeerders geïnteresseerd zijn, is niet bekend. Ook geven de ingewijden tegenover Reuters aan dat een deal niet zeker is.

Moeilijke periode

New Relic levert observability software waarmee bedrijven de prestaties van websites in de gaten kunnen houden en verbeteren. Het bedrijf presteert de laatste jaren teleurstellend omdat het flink moet concurreren tegen andere leveranciers in de APM-markt. Denk hierbij aan bedrijven als Dynatrace en Datadog.

Druk van Jana Partners

De zoektocht naar een koper kan ook zijn ingegeven door vermogensbeheerder Jana Partners. Deze organisatie staat bekend om het doordrukken van een verkoop bij de bedrijven waarin het investeert. In juni benoemde New Relic een partner van Jana Partners in zijn raad van bestuur. New Relic geeft geen commentaar op de geruchten.

