Loft Labs introduceert DevSpace 6, de nieuwste versie van de command-line interface (CLI) tool voor Kubernetes clusters in public cloud-omgevingen.

‘Kubectl’ is de standaard CLI tool voor het beheren van Kubernetes clusters. De tool maakt het mogelijk om elke functie van Kubernetes clusters met een command uit te voeren. Kubectl is enorm flexibel, maar niet altijd het efficiëntst. Meerdere organisaties ontwikkelen alternatieven, waaronder Loft Labs.

DevSpace is volgens Loft Labs geschikter voor cloud-native developers dan kubectl. DevSpace automatiseert de ontwikkeling en deployment van container images. De CLI tool maakt het mogelijk om images en dependencies met een enkele command in clusters uit te rollen, terwijl hetzelfde proces via kubectl meerdere stappen kost. De zesde versie van DevSpace is sinds kort beschikbaar.

DevSpace 6.0

De release introduceert ‘automation pipelines’. De functie is vergelijkbaar met GitHub Actions. Beide tools maken het mogelijk om codewijzigingen snel in een externe omgeving te spiegelen.

Daarnaast biedt DevSpace 6.0 een nieuwe methode voor het testen van containers in actieve clusters. Gebruikers kunnen containers in een actieve cluster vanaf een lokaal apparaat testen met een SSH (Secure Socket Shell)-verbinding.

Tot slot is het vanaf nu mogelijk om functies in een centrale op te slaan en met DevSpace te koppelen via Git, lokale bestandspaden en URL’s. De zesde versie van DevSpace is direct beschikbaar op de website en GitHub.

Skaffold, Tilt en DevSpace

DevSpace is niet het enige alternatief voor kubectl. Ook Skaffold en Tilt maken het mogelijk om de handmatige workflows van kubectl te versnellen. DevSpace, Skaffold en Tilt helpen alle drie bij het opbouwen en uitrollen van clusters, maar de methodes verschillen. Loft Labs beschreef de voor- en nadelen van de tools in een blogpost.

Volgens Loft Labs is Skaffold voornamelijk geschikt voor ervaren Kubernetes engineers. Elke command moet via de CLI tool worden uitgevoerd, net zoals bij kubectl. Heb je ervaring met kubectl, dan kan je relatief snel met Skaffold aan de slag.

Tilt is volgens de organisatie een sterke optie voor beginnende Kubernetes engineers. Codewijzigingen in Tilt worden automatisch doorgevoerd naar een actieve cluster. Een engineer hoeft geen handmatige aanpassingen uit te rollen, wat een stukje gebruiksvriendelijker werkt dan de alternatieven.

DevTools is volgens Loft Labs het makkelijkst te installeren. Net zoals in Skaffold moet elke command via DevTools worden uitgevoerd, waardoor de CLI tool geschikt is voor ervaren Kubernetes engineers. Codewijzigingen zijn direct naar Kubernetes clusters in populaire omgevingen uit te rollen, waaronder Google Cloud Platform, AWS en Azure. Vandaar is DevTools volgens Loft Labs een sterke optie voor cloud-native developers.

Tip: True gaat complexiteit Kubernetes voor en samen met klanten te lijf