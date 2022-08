Microsoft heeft voor het uitvoeren van commando’s Windows Terminal standaard gemaakt in Windows 11 Insider Dev previews.

Met het standaard maken van Windows Terminal als interface voor het geven van commando’s maakt Microsoft een eind aan afzonderlijke ‘console windows’ voor verschillende toepassingen. Tot nu toe werd in Windows 10 en de huidige versie van Windows 11 met de cmd.exe command-line interpreter een console programma en console window geopend. Ook opende PowerShell zijn eigen command line interface voor het uitvoeren van commando’s.

Microsoft wilde aan al deze verschillende intefaces voor het uitvoeren van commando’s een einde maken en heeft daar vanaf 2019 Windows Terminal voor ontwikkeld. Deze console laat gebruikers in Windows verschillende command-line interfaces openen met een enkele uit tabs bestaande interface.

Over de jaren is Windows Terminal langzaamaan in Windows 10 Insider- en Windows 11 Insider builds geïntegreerd en stelde gebruikers in staat de interface als standaard tool te selecteren. In 2022 moest deze tool voor alle Windows-gebruikers de standaard oplossing worden.

Standaard vanaf Windows 11 Insider Preview Build 25188

Met de introductie van de nieuwe Windows 11 Insider Preview Build 25188 is het gebruik van Windows Terminal voor het uitvoeren van commando-opdrachten nu de standaard. Deze tool voert nu zowel command-line opdrachten voor applicaties als PowerShell-commando’s uit.

Voorwaarde voor het gebruik van Windows Terminal is wel, zo blijkt uit de details, dat gebruikers Windows Terminal 1.15 of nieuwer moeten hebben geïnstalleerd. Wanneer de tool als default is gezet, openen alle console programma’s met de tool als interface.

Gebruikers kunnen hun instellingen handmatig aanpassen via ‘Settings > Privacy & security > For developer’. Ontwikkelaars die de Terminal setting veranderen, kunne deze vervolgens op ‘Let Windows decide’ zetten, waardoor Windows Terminal de standaard setting wordt.

Tip: ‘Windows 11 22H2 update is op 20 september beschikbaar’