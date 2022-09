Volgens Microsoft introduceert .NET 7 ruim 1000 prestatieverbeteringen.

Stephen Toub, software engineer bij Microsoft, beschreef de verbeteringen van .NET 7 in een gigantische blogpost van 75.000 worden. “Net als bij eerdere versies van .NET is performance een belangrijk aandachtspunt”, aldus Toub.

“Toen ik een paar weken geleden ging zitten om deze blog te schrijven werd ik geconfronteerd met een lijst van bijna 1000 aanpassingen die de prestaties beïnvloeden. Ik ben enthousiast om bijna 500 van de aanpassingen met jullie te delen.”

Toub vervolgt met een gedetailleerde beschrijving van de aanpassingen. “Het is de snelste .NET ooit”, concludeert de engineer. De versie ondersteunt Windows, Linux en macOS. Toub benadrukt dat de resultaten werden gemeten op Windows 11 64-bit, maar “niet Windows-specifiek zijn”.

Hoe snel?

Zelfs de kleinste aanpassingen kunnen een grote impact impact hebben. Hoewel een verbeteringen van een onderdeel van de .NET just-in-time (JIT) compiler weinig zal uitmaken voor de meeste toepassingen, gaat sommige code er flink op vooruit.

Een van de technieken die Toub bespreekt is bounds-check elimination. Out-of-bounds memory access wordt niet altijd meer gecontroleerd. De compiler voorspelt of de controle nodig is en slaat sommige controles over. Als gevolg presteren array operations tot vier keer zo snel als voorheen.

Website DevClass benadrukt dat de snelheid van een applicatie afhankelijk blijft van de vaardigheid van een developer. De verbeteringen van .NET 7 garanderen geen efficiënte code, maar een snellere runtime is altijd welkom.

.NET 7 is geen long-term support release. Velen zullen wachten totdat de verbeteringen in .NET 8 verschijnen. De versie wordt volgend jaar verwacht.

