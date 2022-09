Progress heeft onlangs de R3 2022 release uitgebracht van zijn suite van oplossingen voor applicatieontwikkeling. Ook introduceert de softwareleverancier een nieuwe tool: Progress ThemeBuilder Pro.

In de nieuwe R3 2022 release zijn onder meer Progress Telerik, Progress Kendo UI en Progress Telerik Test Studio van nieuwe functionaliteit voorzien. Volgens de softwareleverancier moet de nieuwe functionaliteit de mogelijkheden en diepte van de UI libraries van Progress uitbreiden. Op deze manier kunnen ontwikkelaars makkelijker en sneller applicaties ontwikkelen die zakelijke eindgebruikers nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Nieuwe functionaliteit

Progress Telerik en Kendo UI beschikken nu bijvoorbeeld over Fluent-, Material- en Bootstrap-thema’s. Ook zijn ze compatibel met de meeste ontwerptalen. Ontwerpers en ontwikkelaars ontvangen de frameworks die ze nodig hebben voor het maken van interactieve en toegankelijke applicaties.

In dit kader beschikt Telerik UI for Blazor nu over een krachtige PDF viewer en zogenoemde Multi-Column ComboBox- en Skeleton UI-componenten. Het aantal componenten voor het platform is hiermee uitgebreid naar 100.

Telerik UI for .NET MAUI krijgt in de R3 2022 release nieuwe componenten voor de ondersteuning van de Microsoft .NET MAUI. Onder de componenten vind je .NET MAUI DataForm, Expander en AutoComplete. Ook is het DataGrid van een update voorzien.

Daarnaast wordt nu ondersteuning geboden voor .NET 7. Verder lanceert Progress verbeteringen en uitbreidingen voor .NET mobiele, web en desktopontwikkelingen in UI libraries Progress Telerik UI for ASP.NET MVC, Telerik UI for ASP.NET Core, Telerik UI for ASP.NET AJAX, Telerik UI for Xamarin, Telerik UI for WinUI, Telerik UI for WPF en Telerik UI for WinForms.

Progress Kendo UI updates

Ook het Progress Kendo UI-portfolio is met de uitrol van R3 2022 van upgrades voorzien. Deze verbeteringen gelden onder meer voor de tools Progress Kendo UI for Angular, met de officiële komst van het Angular PivotGrid-component en andere verbeterde componenten.

Progress KendoReact heeft een nieuw Singular-component gekregen. Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd voor 35 andere componenten binnen de tool. De tool Progress Kendo UI for jQuery heeft vanzelfsprekend ook nieuwe componenten gekregen, evenals Progress Kendo for Vue.

Progress ThemeBuilder Pro

Nieuw in het algemene portfolio is de introductie van de tool Progress ThemeBuilder Pro. Deze tool laat ontwikkelaars en ontwerpers ontwerpsystemen makkelijker in webgebaseerde applicaties implementeren. Hiermee wordt volgens de softwarespecialist zonder problemen meer consistentie in ontwerp bereikt. Ook is hiervoor geen handmatig programmeerwerk nodig. De tool integreert met de eerdergenoemde Telerik UI for Blazor-, Kendo UI for Angular- en KendoReact-oplossingen.

De Progress Telerik en Kendo UI R3 2022 release is per direct beschikbaar.

