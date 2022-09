Microsoft brengt de eerste release candidate (RC1) van .NET 7 uit. Ook is er een nieuwe preview van Visual Studio 17.4.

In de eerste RC1 van .NET 7 is functionaliteit toegevoegd voor de C#-programmeertaal, ASP.NET, Entity Framework, Windows desktop frameworks, en MAUI (Multi-platform App UI). Volgens Microsoft heeft .NET 7 ten opzichte van de vorige versie meer dan duizend veranderingen die de prestaties moeten verbeteren. Deze verbeteringen beloven meer tijd en energieverbruik te besparen.

Een belangrijke nieuwe feature is geïntegreerde ondersteuning voor containers. De functie dotnet publish moet direct containerversies van applicaties mogelijk maken. Dit kan het gebruik van containers in sommige scenario’s verbeteren.

Uitbreiding functionaliteit op onderdelen

Voor MAUI, dat eerder dit jaar werd gelanceerd, moet de komst van .NET 7 straks betere prestaties bieden, een MAP controle en verbeterde native interoperabiliteit.

De verbeteringen in ASP.NET moeten de ondersteuning voor WebAssembly verbeteren. Bijvoorbeeld een nieuw JavaScript interop-mechanisme die het mogelijk moet maken .NET code uit JavaScript op te roepen en vice versa. Daarnaast krijgt ASP.NET een verbeterde HTTP/3 (QUIC)-ondersteuning in de ingebouwde Kestrel webserver.

Verder krijgt Entity Framework Core 7, een update voor de .NET object-relational mapping library en volledige ondersteuning voor JSON kolommen. Deze kolommen zitten vaak in databases als SQL Server en PostgreSQL.

Visual Studio 17.4

Naast de RC1 voor .NET 7 is nu ook een nieuwe preview verschenen voor Visual Studio 17.4. De nieuwe versie beschikt onder meer over een verbeterde ondersteuning voor meerdere GIT-repositories en een preview van ondersteuning voor de Markdown-programmeertaal. Ook is er ondersteuning voor processors op basis van Arm, native JavaScript-ontwikkeling met Node.js, game-ontwikkeling met C# en het ontwikkelen van extensies.

De algemene versie van .NET 7 moet later dit jaar gereed zijn.

