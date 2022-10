AWS introduceert een serverless-versie van zijn graph database Neptune. Met Neptune Serverless richten bedrijven databases en daartoe behorende workloads geheel automatisch in en kunnen zij opschalen waar nodig.

AWS bracht enkele jaren geleden zijn Amazon Neptune graph database-oplossing op de markt. Deze oplossing maakt het mogelijk op eenvoudige wijze applicaties te bouwen en te draaien die een graph database nodig hebben voor het efficiënt opslaan en bevragen van complexe en sterk onderling verbonden datasets.

Met de introductie van Amazon Neptune Serverless verdwijnt voor bedrijven het zelf in de gaten houden, inrichten, schalen en beheren van clusters van (graph) database instances. De serverless-variant verzorgt geheel automatisch het inrichten van de workloads en het opschalen ervan. Hierdoor zijn volgens de techgigant honderdduizenden zoekvragen mogelijk. Dit moet applicaties met variabele en onvoorspelbare workloads de juiste snelle prestaties bieden.

Ondersteuning

Gebruikers van Amazon Neptune Serverless krijgen dezelfde ondersteuning van de graph zoektalen die bestaande oplossing Amazon Neptune biedt. Ook andere bestaande functionaliteit als ondersteuning voor meerdere AWS Availability Zones, read replicas voor hoge prestaties, compleet beheerde software patching, updates en backups zijn gewoon beschikbaar.

Voor het gebruik van de severless-dienst betalen bedrijven alleen voor de applicaties die zij gebruiken. De dienst is nu algemeen beschikbaar voor Amazon Neptune-gebruikers in de regio’s US East (Ohio, N. Virginia), US West (N. California, Oregon), Azië – Pacific (Tokyo) en Europa (Ierland en Londen). De beschikbaarheid wordt binnenkort uitgebreid naar andere regio’s.