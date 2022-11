InfluxData, de ontwikkelaar van InfluxDB, introduceerde diverse updates en verbeteringen tijdens InfluxDays 2022, een jaarlijks developer- en community-event.

Onder de nieuwe functies vind je Flux 1.0, Telegraph Custom Builder en InfluxDB Script Editor. De updates zijn ontworpen om de productiviteit van time series data developers te verbeteren zonder al te veel codeerwerk toe te voegen.

“We streven we ernaar om zoveel mogelijk tools te leveren voor de efficiente ontwikkeling van time series data-applicaties”, aldus Rick Spenser, vice president van InfluxData. “De nieuwe tools ondersteunen developers in elke bouwfase en helpen bij het ontwikkelen van snellere en betere applicaties.”

Naast de nieuwe tools wierp de organisatie een licht op ‘Time to Awesome’, een e-book waarmee developers kennis kunnen maken met InfluxDB. “Time to Awesome is cruciaal. Hoe eerder we de ontwikkelaar op weg helpen met InfluxDB, hoe eerder ze kunnen overgaan op grotere probleemoplossing binnen hun project”, voegde Spenser toe.

Productverbeteringen

De Script Editor verbetert de query-ervaring van InfluxDB Cloud via een ingebouwde interface en workflows. Als gevolg kunnen developers sneller toegang krijgen tot inzichten uit data. Flux 1.0 biedt meerdere nieuwe functies voor Flux, een open-source taal voor data scripting. Telegraph Custom Builder vermindert de footprint van Telegraph, de data collection agent van InfluxData.

Deze updates en productverbeteringen komen aan bod in verschillende sessies op InfluxDays 2022. Ontwikkelaars en gebruikers hebben vanaf nu toegang tot Telegraph Custom Builder en InfluxDB Script Editor. Ondersteuning voor Flux 1.0 wordt in het komende kwartaal beschikbaar.

Tip: ‘MySQL HeatWave Lakehouse presteert 17 keer sneller dan Snowflake’