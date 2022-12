Kali Linux 2022.4 is nu beschikbaar. De release bevat nieuwe pentest tools, Azure images en desktop updates.

Kali Linux 2022.4 is de vierde en laatste versie van 2022. Het besturingssysteem werd ontworpen voor pentests, security audits en onderzoek.

De meest recente versie biedt een reeks nieuwe functies, waaronder een driver voor Hak5 Wi-Fi Coconut, een Windows privilege escalation tool en meerdere Windows NTLM relay-opties.

Kali Linux 2022.4

Verder introduceerde het team een klaargemaakte QEMU image. “We hopen het besturingssysteem toegankelijker te maken voor gebruikers van self-hosted Proxmox Virtual Environments (VE), virt-manager en libvirt“, aldus de ontwikkelaars.

Gebruikers kunnen de image voortaan uitvoeren in de cloud dankzij de introductie van Kali Linux op de Azure Marketplace. Kali Linux 2022.3 was de eerste versie met support voor Azure. Ook Kali Linux 2022.4 wordt in de public cloud ondersteund.

Kali NetHunter Pro

Naast de update van het besturingssysteem lanceerde het team Kali NetHunter Pro. De bare metal-installatie combineert Kali Linux met Phosh, een geoptimaliseerde desktopomgeving voor mobiele devices. “Een nieuw hoofdstuk voor Kali Linux en NetHunter”, beschreven de ontwikkelaars.

“Allereerst maken we SD card images beschikbaar voor de PinePhone en de PinePhone Pro. Zo kunnen gebruikers dual booten naast het primaire besturingssysteem. Binnenkort brengen we alternatieve versies van Plasma Mobile uit, evenals installers waarmee je Kali NetHunter Pro op intern flashgeheugen kunt installeren.”

Kali NetHunter Pro is een spin-off van Kali NetHunter, de reguliere versie van de software. Kali NetHunter ontving meerdere updates, waaronder interne Bluetooth-ondersteuning, audio-ondersteuning voor Kex, verbeterde Wardriving en fixes voor Android crashes.

Beschikbaarheid

De ISO images van Kali Linux 2022.4 zijn direct beschikbaar. Het team deelde een installatie-command op de aankondigingspagina.

