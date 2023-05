Microsoft gaat Azure voor Linux algemeen beschikbaar maken. Het nieuws is in navolging van de aankondiging van het CBL-Mariner project van vorig jaar.

Deze week kondigde de softwaregigant tijdens het eigen Build-event aan dat het Azure Linux algemeen beschikbaar heeft gemaakt. Azure Linux is Microsofts eigen distributie van het open source besturingssysteem.

Jim Perrin, principal program manager lead for Azure Linux, sprak in een vraag en antwoord sessie over hoe de “problematische” geschiedenis van het bedrijf met Linux de beslissing om een nieuwe distributie vanaf nul te bouwen in plaats van een bestaande versie van het open source OS, zoals Fedora, te forken.

Perrin ging dieper in op de lancering in een blogpost, waar hij de Azure Linux container host voor Azure Kubernetes Service (AKS) besprak “De Azure Linux container host voor AKS is een lichtgewicht, veilig en betrouwbaar OS-platform geoptimaliseerd voor prestaties op Azure”, schreef hij. Met dit platform kunnen ontwikkelaars gemakkelijk hun container workloads inzetten en beheren met dezelfde tooling die door veel van Microsofts eigen diensten wordt gebruikt, voegde hij eraan toe.

De General Availability aankondiging volgt op Microsofts preview aankondiging van oktober onder de codenaam CBL-Mariner project. CBL staat voor Common Base Linux, en is nog steeds bekend onder die naam in zijn GitHub repository.

Een “veilig en betrouwbaar platform” bieden

“Ons doel is om een veilig en betrouwbaar platform te bieden om uw workloads te draaien”, schrijft Perrin. “Daartoe worden alle updates aan de Azure Linux container host eerst door een rigoureuze suite van Azure validatietests gehaald”, vervolgt hij, waarbij hij opmerkt dat de suite van tests voortdurend wordt bijgewerkt naarmate er ondersteuning voor nieuwe scenario’s wordt toegevoegd.

Perrin wijst erop dat, aangezien er veel minder pakketten in de containerhost zitten, de hoeveelheid vereiste beveiligingspatches lager is. Bovendien, zegt hij, worden dergelijke problemen snel gepatcht. “We houden de softwareketen nauwlettend in de gaten en beheren deze volledig”, merkt hij op. Dit maakt op zijn beurt “een grotere zekerheid van kwaliteit en veerkracht van begin tot eind” mogelijk.

Perrin sluit zijn blogpost af met een lijst van verschillende ISV’s en leveranciers die het nieuwe Azure Linux-platform zullen ondersteunen.

