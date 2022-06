VMware heeft een tweetal nieuwe versies geïntroduceerd van zijn bestaande virtualisatie oplossingen, het betreft vSphere + en vSAN+. Beide oplossingen moeten helpen het verschil tussen cloud- en on-premisesomgevingen te verkleinen. Wel zitten er nog wat haken en ogen aan.

Beide oplossingen moeten een meer gecentraliseerd beheer bieden voor datainfrastructuur vanuit de cloud. vSphere+ en vSAN+ zijn multicloudplatforms die een gecentraliseerd beheer bieden via de VMware Cloud Console.

Deze nieuwe cloud gebaseerde console voor het beheer van alle VMware-oplossingen biedt onder meer configuratie, het geven van alerts, het uitvoeren van de administratie en de security status voor zowel cloudgebaseerde als on-premises infrastructuur. Hiermee kunnen beheerders taken uitvoeren als het opzetten van vm’s naar ieder vSphere-cluster of bestaande vSAN datastore.

Haken en ogen

Aan de introductie van vSphere+ en vSAN+ zitten wel wat haken en ogen voor bestaande klanten. Om gebruik te maken van deze nieuwe versies dient te klant zijn bestaande licenties om te zetten in een abonnementsmodel. De klant gaat dus maandelijks betalen voor het gebruik van vSphere+ en vSAN+ als ze dit via de cloud willen managen.

Het configureren via de nieuwe cloud console van je on-premise omgevingen is op dit moment nog enorm beperkt in vergelijking tot vCenter. Ook is het enkel mogelijk om VM’s aan te maken via de cloud console, het wijzigen of verplaatsen van VM’s kan nog niet via de cloud console. Hiervoor moet je vCenter gebruiken, waarover alle klanten nu al beschikken. De enige echt toegevoegde waarde die de nieuwe cloud console biedt is vereenvoudigd updates doorvoeren en monitoring, maar ook dit is met een goede SIEM-oplossing ook prima te doen.

Uiteindelijk is de grote meerwaarde van de cloudconsole een startpunt voor wat komen gaat. De configuratiemogelijkheden worden ongetwijfeld nog veel groter in de nabije toekomst. Daarnaast werkt VMware aan additionele diensten die hieraan gekoppeld kunnen worden. Ook daar ligt een meerwaarde.

Overige functionaliteit

Ook zorgen vSphere+ en vSAN+ voor verbeteringen in het lifecyclebeheer via het cloudgebaseerd geautomatiseerd updaten van onderdelen voor on-premises infrastructuur. Ook helpt deze functionaliteit met het via de cloud oplossen van configuratieproblemen en het uitvoeren van security checks.

VMware geeft aan dat vSpehere+ en vSAN+ eenvoudig op te zetten zijn, zonder dat daarbij downtime komt. De oplossingen kunnen overal draaien en geven klanten veel beheer- en observability-mogelijkheden.

Toegang tot andere clouddiensten

Verder hebben beide diensten toegang tot nieuwe clouddiensten die kunnen worden geactiveerd zonder de bestaande applicaties of hardware te moeten aanpassen. Dit alles via een abonnementsmodel. Een eerste dienst die in dit kader beschikbaar komt, is VMware Cloud Disaster Recovery. Dit is een on-demand ransomware en disaster recoverydienst. Andere diensten zijn in ontwikkeling.

Project Arctic

Volgens de techgigant zijn beide oplossingen de eerste tastbare oplossingen in het kader van het vorig jaar oktober aangekondigde Project Artic. Dit project moet meer cloudconnectiviteit standaard in het VMware vSphere-platform integreren.

