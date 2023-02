Voor de derde keer op rij heeft Twitter de introductie van zijn nieuwe API-platofrm uitgesteld. De bedoeling is dat derde partijen straks gaan betalen voor het gebruik van de Twitter API. Enkele kleine gebruikers en bedrijven die waardevolle content plaatsen zouden gratis toegang houden.

Twitter stelt de uitrol van zijn betaalde API opnieuw uit. In een tweet op maandag legde het Twitter Developer Account uit dat het meer tijd nodig heeft om het werk aan het herontwerp af te ronden, en dat ontwikkelaars “nog een paar dagen” moeten wachten tot de API’s worden vrijgegeven.

Toen het bedrijf voor het eerst aankondigde zijn gratis API’s te sluiten, zei Twitter dat het vanaf 9 februari geen gratis toegang tot zijn API, zowel versie 1.1 als 2, meer zou ondersteunen. Er komt een “betaald basisniveau”, maar het bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel dat gaat kosten. Later werd de sluitingsdatum zonder waarschuwing verschoven naar 13 februari.

Luister ook: Maakt Musk van Twitter een allesomvattend platform of helpt hij het om zeep?

Als reactie op het “immense enthousiasme” van het publiek

Deze week werden we getrakteerd op een ander vertragend bericht van Twitter Developer: “Er is een immense hoeveelheid enthousiasme geweest voor de komende veranderingen met Twitter API”, schreef het account. “Als onderdeel van onze inspanningen om een optimale ervaring voor de ontwikkelaarsgemeenschap te creëren, stellen we de lancering van ons nieuwe API-platform nog een paar dagen uit.”

Sinds Elon Musk het bedrijf kocht, is Twitter op zoek naar nieuwe manieren om meer geld te verdienen. De grootste verandering tot nu toe was Twitter Blue, dat zich ontwikkelde tot een abonnementsdienst van 8 tot 11 dollar per maand waarmee gebruikers het voorheen ongrijpbare blauwe vinkje kunnen kopen.

Vorige maand besloot Twitter de API-toegang voor verschillende applicaties van derden af te sluiten. Volgens Twitter hadden de aanbieders de API-regels overtreden, maar analisten speculeerden dat het kwam omdat de apps onvoldoende advertentie-inkomsten voor het platform genereerden.

API-toegang zou “ongeveer $100 per maand” kunnen kosten.

Musk heeft niet veel gezegd over hoe betaalde toegang tot de API’s van Twitter zou kunnen werken, behalve dat hij in een tweet vermeldde dat het bedrijf ongeveer $100 per maand zou kunnen vragen en “ID-verificatie” zou kunnen toevoegen om botmisbruik te beperken. Het bedrijf zei ook dat het een gratis write-only API zal aanbieden die goed is voor het plaatsen van 1.500 tweets per maand.

Voor nu vraagt Twitter Developer ons om geduldig te blijven. “Meer informatie volgt in de komende dagen”, tweette het. “Bedankt voor uw aanhoudende interesse en geduld!”