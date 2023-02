Ontwikkelaars kunnen nu lokaal code schrijven met alle mogelijkheden van VS Code.

Deze week kondigde Databricks de beschikbaarheid aan van hun nieuwe extensie voor Visual Studio Code. Met de nieuwe uitbreiding kunnen ontwikkelaars hun code lokaal schrijven met behulp van de bewerkingsmogelijkheden van VS Code, aldus het bedrijf. Vervolgens kunnen ze verbinding maken met Databricks-clusters en code op afstand uitvoeren vanuit hun IDE.

Patrick Wendell, medeoprichter en VP of Engineering bij Databricks, heeft de nieuwe uitbreiding in een blogpost toegelicht. De nieuwe uitbreiding helpt ontwikkelaars, zegt hij, door “gebruik te maken van de krachtige authoring mogelijkheden van de IDE”, terwijl ze verbinding maken met Databricks clusters om code op afstand te draaien. Met IDE’s kunnen ontwikkelaars best practices toepassen die noodzakelijk worden bij grote codebases, zoals broncodecontrole, modulaire code lay-outs, ondersteuning voor refactoring en geïntegreerde unit testing, legt Wendell uit.

Native ontwikkeling binnen VS Code

Ontwikkelaars kunnen nu de code voor hun pipelines en jobs in VS Code schrijven en deze vervolgens in real-time implementeren, testen en uitvoeren op een Databricks-cluster, aldus Wendell. Ze kunnen ook best practices voor softwareontwikkeling toepassen en de native mogelijkheden van VS Code gebruiken voor editing, refactoring, testen en CI/CD voor hun data- en AI-projecten, zegt hij.

Een ander groot voordeel: ontwikkelaars kunnen al hun werk op één locatie uitvoeren. De Databricks-objecten kunnen binnen VS Code worden beheerd met de nieuwe extensie, waardoor ontwikkelaars in hun IDE kunnen blijven en contextwisseling tussen applicaties wordt voorkomen. Alle Databricks-componenten, zoals clusters, pipelines en taken, worden zo geïntegreerd in hun VS Code-werkruimte en reguliere workflow.

“Je kunt de schaal van Lakehouse gebruiken om grote datasets te verwerken en te analyseren, clusters gebruiken voor queries en visualisaties, machine learning-modellen trainen en taken uitrollen naar productie, zodat iedereen in je organisatie data kan zien en gebruiken om beslissingen te nemen, allemaal binnen VS Code”, beweert Wendell.

Dit wordt de eerste van vele geplande releases voor teams die voor hun ontwikkelingsproces vertrouwen op IDE’s, schrijft Wendell. “Databricks investeert zwaar in het ecosysteem voor ontwikkelaars en zal ondersteuning voor andere IDE’s en aanvullende tools uitrollen”, voegt hij eraan toe.

